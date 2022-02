OM : Gerson se sent mieux, « il n’est pas encore 100% »

L’ancien joueur de Lille Tulio de Melo a joué un rôle important dans la venue de Gerson à l’OM l’été dernier. Dans les colonnes de L’Equipe, il est revenu sur l’adaptation du milieu brésilien.

Arrivé l’été dernier en provenance de Flamengo contre un chèque de 20 millions d’euros, Gerson devient un élément de plus en plus important dans l’effectif olympien ces dernières semaines. L’été dernier, les négociations ont été rudes entre les différents parties.

Il y avait une grande attente autour de Gerson au début – Tulio De Melo

Parmi les personnes qui ont eu un rôle à jouer dans son transfert, Tulio De Melo, l’ancien attaquant de Lille. Il a travaillé en tant qu’agent lors du transfert de Gerson à l’OM. Dans les colonnes de L’Equipe, il est revenu sur les performances du Brésilien.

« Il y avait une grande attente autour de lui ce qui a rendu les choses un peu difficiles au début. Il n’est pas encore à 100 % mais il se rapproche de son meilleur niveau. Là, il est plus relax, moins nerveux et impatient. Il comprend le français, il prend du plaisir à jouer dans cette équipe et à évoluer au Vélodrome. Il m’a dit que l’ambiance lors du match contre Angers (5-2) était incroyable. Quand les Marseillais sont chauds, ils ressemblent aux supporters du Flamengo, et ça, ça plaît beaucoup à Gerson. Il s’adapte et fait avec. Sampaoli l’a choisi aussi pour ça, pour sa polyvalence et son intelligence à assimiler plusieurs postes. Ce n’est pas un problème. » Tulio De Melo – Source : L’Equipe (17/02/2022)

Sous pression, Gerson sait tenir le ballon – Benoit Cheyrou

Depuis le début de la saison, les performances de Gerson sont scrutées de près par les connaisseurs de football. En effet, le coût de son transfert peut rajouter une certaine pression sur le joueur. Dans les colonnes de L’Équipe aujourd’hui, l’ancien joueur de l’OM Benoît Cheryou s’est aussi exprimé sur l’apport du brésilien dans l’effectif olympien.

» Le coût de son transfert parait aujourd’hui moins élevé ? C’est un peu le problème. On est moins regardant sur le niveau de Luan Peres par exemple . Dans les duels, je le trouve dur. Sous pression, il sait tenir le ballon, il ne tombe pas facilement. Il a une bonne frappe de balle. Parfois, il est perturbé par ce que lui demande son coach. Sur le côté gauche, une ou deux fois, ça n’a pas été. Dans un rôle de « planche » en faux 9, dos à la défense, je n’aime pas trop non plus. C’est face au but, avec des attaquants qui prennent la profondeur et avec lesquels il peut combiner, que je l’ai trouvé bon. Je ne suis pas non plus impressionné mais quand il joue 8 en fait, il me plaît. » Benoît Cheyrou – Source : L’Equipe (17/02/2022)