OM : Cheyrou pas impressionné par Gerson, mais…

Arrivé à l’Olympique de Marseille l’été dernier pour un montant de 20 millions d’euros, Gerson prend de plus en plus confiance dans l’effectif. Benoît Cheyrou est conquis par les récentes performances du Brésilien.

Gerson gagne en confiance match après match. Arrivé à l’Olympique de Marseille cet été en provenance de Flamengo, le milieu de terrain brésilien était la recrue la plus chère du mercato estival pour les Phocéens. Recruté contre un chèque d’environ 20 millions d’euros, Gerson est devenu le troisième transfert le plus cher de l’histoire du club derrière ceux de Dimitri Payet et de Kevin Strootman.

S’il a rencontré quelques difficultés d’adaptation en début de saison, le milieu de terrain brésilien semble aujourd’hui s’épanouir du côté de Marseille. Cette saison, il a pris part à 28 rencontres toutes compétitions confondues. En championnat, Gerson s’est déjà montré décisif puisqu’il a inscrit 4 buts et a adressé 3 passes décisives.

Sous pression, Gerson sait tenir le ballon – Benoit Cheyrou

Depuis le début de la saison, les performances de Gerson sont scrutées de près par les connaisseurs de football. En effet, le coût de son transfert peut rajouter une certaine pression sur le joueur. Dans les colonnes de L’Équipe aujourd’hui, l’ancien joueur de l’OM Benoît Cheryou s’est exprimé sur l’apport du brésilien dans l’effectif olympien.

» Le coût de son transfert parait aujourd’hui moins élevé ? C’est un peu le problème. On est moins regardant sur le niveau de Luan Peres par exemple . Dans les duels, je le trouve dur. Sous pression, il sait tenir le ballon, il ne tombe pas facilement. Il a une bonne frappe de balle. Parfois, il est perturbé par ce que lui demande son coach. Sur le côté gauche, une ou deux fois, ça n’a pas été. Dans un rôle de « planche » en faux 9, dos à la défense, je n’aime pas trop non plus. C’est face au but, avec des attaquants qui prennent la profondeur et avec lesquels il peut combiner, que je l’ai trouvé bon. Je ne suis pas non plus impressionné mais quand il joue 8 en fait, il me plaît. » Benoît Cheyrou – Source : L’Equipe (17/02/2022)