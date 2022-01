OM : Gerson, son but aurait pu tout changer…

L’Olympique de Marseille n’a pas réussi à ramener mieux qu’un point face au LOSC lors de la 21e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Gerson, titulaire ce dimanche soir.

L’Olympique de Marseille s’est fait peur en concédant l’ouverture du score face au LOSC qui a parfaitement joué le coup en première mi-temps. L’OM s’est fait prendre en transition par la vitesse de Renato Sanchez et Jonathan David. Les lillois ont marqué sur corner, et ont eu trois occasions franches. Puis, André a été expulsé à la demi-heure de jeu suite à deux cartons jaunes. La seconde période a été une attaque défense, Lille n’a plus existé offensivement et l’OM s’est procurer énormément d’occasion avec toujours le même manque d’efficacité. Il a fallu attendre le magnifique but de Cengiz Under d’une superbe frappe enroulé du droit dans le petit filet de Grbic. Gerson, Guendouzi ou encore Milik ont eu l’occasion de marquer le but de la victoire, mais la charnière Fonte / Botman a été solide tout comme le portier lillois. Le Brésilien de l’OM a réalisé une copie propre mais a manqué de vivacité dans ses déplacements et ses passes… Il était tout proche de marquer un but sensationnel.

A lire aussi : OM LOSC (1-1) – Gourvennec : « On était au-dessus de l’OM »

La note de Gerson : 4,5/10

Son appréciation FCM

Son but aurait pu tout changer

Positionné dans un rôle de 8 voire de second attaquant aux côtés de Milik, Gerson n’a pas réussi à peser tant que ça dans le jeu offensif de l’OM. Le Brésilien semblait perdu dans son positionnement sur plusieurs actions mais a surtout manqué de vivacité dans ses choix offensifs… Au mois de décembre, l’ancien joueur de Flamengo avait montré de belles choses et des espoirs étaient posés en lui. Face au LOSC ce dimanche, il est retombé dans ses travers de début de saison malgré un peu plus d’assurance. En toute fin de match, il est à deux doigts de marquer un but exceptionnel du gauche avec un effet parfait. Ça frôle malheureusement le poteau de Grbic.

Les notes des médias

L’Equipe 5/10 Sa position le conduit à toucher des ballons et il n’hésite pas à plonger dans la surface, où il représente donc une menace. Mais son bilan reste moyen, parce qu’il lui a souvent manqué quelque chose dans le dernier geste, un peu de précision dans la passe, de puissance dans la reprise de la tête (trois fois), ou de timing dans l’appel. Maxifoot 4/10 Une nouvelle prestation décevante pour le Brésilien. Ce soir, il a manqué d’impact dans les duels et de justesse technique dans la zone de vérité. On retiendra une belle frappe détournée qui passe au ras du poteau, mais c’est trop peu. FootMercato 5/10 le Brésilien s’est écroulé dans la surface (9e) pour tenter d’obtenir un penalty, en vain. Il est ensuite monté en puissance au fil des minutes, se montrant notamment très présent offensivement, bien aidé par le carton rouge reçu par André. À l’image de sa tête pas assez appuyée pour faire trembler les filets (59e), ou encore de cette belle demi-volée rasant le montant gauche de Grbic (80e) et de ce nouveau coup de casque (90e+4), il aura manqué de justesse dans la zone décisive. 90Min 5,5/10

Pour revoir le debrief de ce match