OM : Gerson, toujours pas ça…

L’Olympique de Marseille s’est imposé 0-1 face à Clermont à l’occasion de la 12e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Gerson, titulaire lors de cette rencontre.

L’Olympique de Marseille a retrouvé le chemin de la victoire face à Clermont ce dimanche. Sous une pluie battante les olympien ont eu du mal face à un promu motivé. Pour autant, les olympiens ont globalement dominés en particulier en première mi-temps et se sont offert plusieurs grosses occasions. Pau Lopez a encore était décisif en remportant son face à face, Under est le buteur du soir. Aligné au milieu de terrain, on attendait beaucoup de Gerson surtout avec un Payet sur le banc. Si le brésilien a montré son talent par instant, il a globalement été décevant et trop lent dans son jeu. Il doit faire mieux.

La note de Gerson : 4/10

Son appréciation

Gerson, toujours pas ça…

Il avait l’occasion de se montrer, deuxième titularisation de suite et cette fois sans Payet devant lui. Le milieu de terrain brésilien a clairement une technique léché, il peut créer des brèches dans les défenses par ses appels. Mais il le fait trop peu et choisi le plus souvent la sécurité avec une passe sans intérêt. Il s’appuie sur sa technique mais ralenti le jeu par trop de touches de balle. Il est encore loin du niveau espéré et porte le poids de son transfert. Impossible de le condamner, mais force est de constater que pour le moment l’apport est insuffisant…

