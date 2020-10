OM : Gourcuff pointe du doigt Payet (et les réseaux sociaux) dans cette polémique Neymar vs Alvaro

Cette polémique autour des accusation de Neymar contre Alvaro et des propos racistes est une incroyable occasion pour que chacun donne une leçon. C’est le cas de Christian Gourcuff qui ne pointe pas du doigt le racisme mais les réseaux sociaux et Dimitri Payet…

La commission de discipline a décidé de ne pas sanctionner Neymar et Alvaro. Les différents entraineurs en conférence de presse ce jeudi ont donc été questionnés sur cette décision. L’entraîneur nantais pointe du doigt les insultes et le chambrage des réseaux sociaux. Gourcuff estime que Payet a lancé la première pierre…

Le chambrage n’a lieu d’être qu’avec des personnes de connivence — Gourcuff

« Dans ce cas de figure c’est tellement délirant. Est-ce que c’était la mauvaise solution? Je ne sais pas. S’il faut aller interpréter… Le plus important c’est tout le contexte autour et qui est maintenant admis et généralisé sur les réseaux sociaux. On attise toute cette agressivité. Après il ne faut pas s’étonner que les mecs pètent les plombs. C’est la conséquence de tout ce qu’il y a eu avant d’un environnement qui attise l’agressivité partout. Cela ne me choque pas qu’il n’y ait pas eu de sanction. Par contre il faut en tirer les conséquences. Maintenant on trouve cela normal les insultes sur les réseaux sociaux. Que l’on franchisse ensuite un cap dans l’agressivité, il y a une logique. Cela a commencé avec Payet. Mais là cela a ressemblé à un jeu. On s’insulte mais ce n’est pas grave, on fait monter la sauce… Le chambrage n’a lieu d’être qu’avec des personnes de connivence. Il y a déjà une animosité idiote entre Paris et Marseille. Si on en rajoute en plus… Moi je chambre mes joueurs mais je ne me permettrais pas de chambrer mon ennemi. […] On rentre dans le jeu des supporters et on n’est pas dans une moralité très évoluée. Le racisme est un faux problème c’est la bêtise qu’il faut combattre. Le racisme fait partie de la bêtise mais elle est beaucoup plus générale, a encore lancé le patron de l’équipe nantaise. Quand je me fais traiter d’encu** dans le stade, ce n’est pas raciste mais c’est une connerie aussi importante. C’est de la bêtise. On n’est plus aux lettres anonymes mais j’en ai reçu quelques-unes dans ma carrière. Aujourd’hui c’est remplacé par des tweets mais c’est le même principe. »

Christian Gourcuff – Conférence de presse / RMC (01/10/2020)