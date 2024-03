OM : Gourvennec envoie un message direct à Marcelino !

L’Olympique de Marseille reçoit le FC Nantes ce soir à 20h45 à l’occasion du match de la 25e journée de Ligue 1. Jocelyn Gourvennec, le coach canaris veut faire mieux que les jaunes de Villarreal, équipe

Ce jeudi l’Olympique de Marseille s’est imposé face à Villarreal sur le score de 4-0 et reçoit au Vélodrome les Nantais, également vêtus de tuniques jaunes. En conférence de presse, Jocelyn Gourvennec a affirmé vouloir faire mieux que Marcelino face à l’Olympique de Marseille !

A LIRE AUSSI : OM: Lopez explique la différence fondamentale avec Gasset et envoie une pique à Marcelino !

On veut être les Jaunes qui résistent

« On sait qu’on va jouer une équipe en pleine bourre. Depuis que Jean-Louis (Gasset) a pris l’équipe, ils en ont mis trois au Shakhtar, quatre à Montpellier, cinq à Clermont et quatre à Villarreal. Ils enquillent, sont en pleine bourre. On les sent libérés et ils réussissent des choses qu’ils avaient du mal à réussir depuis le début de saison. On joue une équipe en confiance mais on doit être capable d’avoir une bonne animation pour faire un match cohérent à l’extérieur. On l’a fait à Reims, Toulouse et Lorient. Il est évident que pour faire un résultat à Marseille, il faudra un bon Nantes, organisé, structuré mais sûrement meilleur encore avec le ballon. Améliorer le jeu de l’équipe est un axe de travail permanent. Il y a l’aspect défensif et je pense qu’on est mieux là-dessus mais après dans l’utilisation du ballon, il faut que l’on soit encore meilleur. À toutes les séances, il y a des situations de jeu. Il faut que l’on soit meilleur. Pour cela, il faut que l’on arrive à trouver un peu de légèreté. L’exemple de Marseille est un bon exemple. Jeudi, j’ai vu les Jaunes de Villarreal prendre la marée, du début à la fin. Ils n’ont pas bu la tasse, ils ont pris la marée. Nous, on veut être les Jaunes qui résistent, savent s’organiser pour faire un match cohérent où il va falloir se battre, donner beaucoup d’énergie. J’ai vu de notre équipe du caractère, il faut le montrer encore plus régulièrement. » a expliqué le coach nantais en conférence de presse.