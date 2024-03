OM: Lopez explique la différence fondamentale avec Gasset et envoie une pique à Marcelino !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM s’est largement imposé face à Villarreal (4-0) ce jeudi lors du 8e de finale aller de Ligue Europa. Interrogé en zone mixte, Pau Lopez a évoqué l’apport de Jean-Louis Gasset depuis son arrivée et a profité de l’occasion pour envoyer une pique à son ancien entraîneur Marcelino !

« Le coach, il faut le dire, a mis certains joueurs à leur poste »

« On a plus de confiance depuis l’arrivée du coach. Il a aussi, il faut le dire, mis certains joueurs à leur poste. Si on regarde Sarr et Ndiaye des 3 ou 4 derniers matchs, ils sont différents, ils ont un niveau extraordinaire. Je suis très content pour eux », a affirmé le gardien olympien.

