OM : Gourvennec et la possibilité de lutter avec le PSG…

Au micro de RMC, Jocelyn Gourvennec a parlé de l’Olympique de Marseille et ses nouvelles recrues. L’ancien joueur de l’OM est convaincu que les hommes de Roberto De Zerbi ont leur chance face au PSG. Il attend leur confrontation, le 27 octobre prochain, avec impatience.

L’Olympique de Marseille a remporté son premier match à domicile, samedi denier, face à l’OGC Nice (2-0). Le club phocéen conserve donc sa deuxième place du championnat, derrière le Paris Saint-Germain. Jocelyn Gourvennec s’est exprimé sur ce nouvel OM façon Roberto De Zerbi.

L’année dernière, le recrutement n’avait pas été à la hauteur

Au micro de RMC, Gourvennec a donné son avis sur l’OM version De Zerbi. Convaincu que le recrutement est meilleur que l’an dernier, l’ancien technicien de Nantes attend de voir le duel face au PSG pour se faire une opinion sur les ambitions marseillaises.https://t.co/j3zM1p91WO — RMC Sport (@RMCsport) September 15, 2024

Jocelyn Gourvennec donne tout d’abord son avis sur l’Olympique de Marseille et sur ses erreurs de la saison 2023/2024. « Ils réussissent le début de leur nouveau cycle avec Roberto De Zerbi », constate l’ancien entraîneur du FC Nantes. « Est-ce que Marseille va être champion ? C’est difficile à dire. L’année dernière l’OM a perdu les trois joueurs les plus créatifs et les plus forts de Marseille (Dimitri Payet, Alexis Sánchez et Cengiz Ünder). Je trouve que le recrutement pour remplacer ces joueurs-là n’avait pas été à la hauteur de ce que doit être un recrutement pour Marseille », ajoute-t-il.

L’OM mieux armé cette année pour tenir tête au PSG !

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille poursuit en parlant de la mauvaise fin de saison du club phocéen, avant d’évoquer leur changement radical à la suite du mercato estival. « L’année dernière on a vu une équipe qui était assez peu créative », estime Jocelyn Gourvennec. « Heureusement qu’il y avait encore Amine Harit. À la fin de saison, ils se sont rendu compte qu’ils n’étaient pas très bien classés (8e) parce que leur recrutement n’était pas à la hauteur et que leur jeu n’était pas surprenant. Aujourd’hui c’est complètement différent […] Je trouve qu’ils ont pas mal modifié leur effectif, ils sont mieux armés cette année pour tenir tête au PSG. On verra ça fin octobre. »

