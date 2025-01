OM : Greenwood, l’arme fatale !

Note de FootMercato

8/10

Encore titulaire sur le côté droit de l’attaque marseillaise, l’Anglais a réalisé une très belle prestation. Dans tous les bons coups offensivement, la lumière est souvent venue de lui offensivement du côté de Marseille. En jambes, l’ancien prodige de Manchester United a donné le tournis aux défenseurs rennais avec qui il a été constamment dans la provocation. Sonnant la révolte après une superbe action des siens en ne laissant aucune chance à Brice Samba d’un plat du pied appuyé, il avait déjà été dangereux et aurait pu ouvrir le score au quart d’heure de jeu sans un grand sauvetage de Wooh. Toujours aussi dangereux et un ton au-dessus de ses coéquipiers et de ses adversaires au retour des vestiaires, Greenwood aura encore été dangereux au retour des vestiaires (61e) et c’est de lui qu’est venu le but du 2-1 de l’OM. Naviguant autour de ses adversaires, l’attaquant de 23 ans a adressé un ballon parfait pour Adrien Rabiot. Outre les statistiques, Greenwood aura réalisé un excellent match jusqu’à sa sortie à la 89e minute, remplacé par Bilal Nadir.