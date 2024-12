OM : Greenwood, le poison !

L’OM s’est imposé 0-4 à Saint Etienne lors des 32e de finale de Coupe de France. Voici la note et l’appréciation de Mason Greenwood lors de ce dernier match de l’année 2024 !

L’Olympique de Marseille a facilement éliminé Saint-Étienne (0-4) en 32es de finale de la Coupe de France. Les Stéphanois, réduits à dix dès la 21e minute après l’expulsion d’Ibrahim Sissoko, n’ont jamais pu rivaliser. L’OM a ouvert le score par Mason Greenwood (22e), bien servi par Luis Henrique. Adrien Rabiot a doublé la mise avant la pause avec une magnifique volée (34e). En seconde période, l’OM a continué de dominer. Luis Henrique a ajouté un troisième but (69e) avant que Pierre-Emile Højbjerg ne scelle la victoire (81e). Les Phocéens ont fait preuve de sérieux tout au long du match, maîtrisant la possession (74%) et ne concédant que quelques rares occasions. Saint-Étienne, dans une situation compliquée, n’a pas pu inverser la tendance. Marseille, avec des buts de quatre joueurs différents, file en seizièmes de finale…

Greenwood s’est montré décisif à deux reprises : il a d’abord provoqué le corner qui a conduit au 2-0, puis inscrit un superbe but d’une volée du gauche sur un centre de la tête de Luis Henrique (22e, son 11e but de la saison). L’ailier utilise de mieux en mieux son nouveau placement avec plus de liberté entre les lignes. Il manque encore de constance sur les 63 minutes disputées, mais il reste un danger permanant pour l’adversaire…