OM : Greenwood, réaction de champion !

Après sa défaite face au PSG, l’OM a retrouvé la victoire en s’imposant 1-2 à Nantes. Voici la note et l’appréciation de Mason Greenwood lors de cette dernière rencontre de la 10e journée de Ligue 1.

Ce dimanche à La Beaujoire, l’OM a obtenu une victoire de 2-1 contre le FC Nantes, mais le match a été plus compliqué que prévu. Neal Maupay a ouvert le score à la 24e minute, profitant d’un centre de Jonathan Rowe. Malgré une possession de 74 %, les Marseillais ont eu du mal à contrôler la suite de la rencontre, surtout après une défaite difficile contre le PSG la semaine précédente.

Le FC Nantes, en quête d’une première victoire depuis six matchs, a répondu avec détermination. Tino Kadewere a égalisé à la 61e minute avec une reprise bien placée, redonnant espoir aux supporters locaux. Toutefois, l’OM a repris l’avantage grâce à une nouvelle réalisation de Greenwood en seconde période. Malgré quelques occasions, dont un tir d’Adrien Rabiot qui a heurté le montant à la 83e, le score est resté en faveur des marseillais.

A lire : OM : le double chambrage de Maupay (toujours aussi drôle) !

L’ailier droit, après une performance plus que décevante contre le PSG (0-3) dimanche dernier, avait à cœur de se rattraper face à Nantes. Il a su retrouver son éclat du mois d’août, multipliant les dribbles audacieux et les actions maitrisées. Sa détermination a payé lorsqu’il a marqué un superbe but à la 61e minute, illustrant parfaitement sa technique raffinée et sa capacité à faire la différence sur le terrain. Une réponse de champion !