OM : Gros coup dur pour Reims avant le déplacement à Marseille

L’Olympique de Marseille affrontera le Stade Reims ce dimanche lors du match de clôture de la première journée de Ligue 1. Les rémois seront privés de leur principale recrue pour cette rencontre. La Ligue 1 démarre ce vendredi soir avec le match entre Lyon et Ajaccio à 21h00. L’Olympique de Marseille recevra pour sa part Reims au Stade Vélodrome ce dimanche soir (20h45). Ils affronteront une équipe qui compte plusieurs absent dont un majeur. Il s’agit de la recrue la plus chère de l’histoire du club rémois. Arrivée le 30 juillet de Genk contre un chèque de 10 millions d’euros, l’attaquant international japonais Junya Ito ne fera pas le déplacement à Marseille. Et pour cause, ce dernier est victime d’une petite gêne aux adducteurs et a dû déclarer forfait. A lire aussi : Roustan vraiment sceptique sur les chances de l’OM en Ligue des Champions Plusieurs autres joueurs déjà forfaits à Reims A noter que Junya Ito ne sera pas le seul joueur absent côté rémois. Le milieu Jens Cajuste, l’attaquant Nathanaël Mbuku et le défenseur Thomas Foket, blessés, sont également forfaits. Le latéral droit Maxime Busi est pour sa part très incertain.

A lire aussi : Le nouveau sponsor de l’OM en grosse difficulté

L’entraineur du Stade de Reims, Oscar Garcia a évoqué le déplacement au vélodrome en conférence de presse ce vendredi.

« On est prêt à aller chercher les trois points .Il ne faut pas avoir peur de jouer là-bas, il faut être ambitieux et courageux. Marseille est une très bonne équipe, mais nous aussi. » Le coach rémois est conscient que l’OM sera plus sous pression que son équipe, mais il rappelle que cela est normal pour un grand club. « Dans les grandes équipes, il y a toujours de la pression, au Barça, au Real c’est toujours la même chose, Marseille c’est un grand club, peut être d’ailleurs le plus grand en France, donc c’est normal qu’il y ait de la pression. » Oscar Garcia – Conférence de presse (05/08/2022)