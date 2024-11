OM : Grosse décision en interne ce lundi ?

En début de semaine nous apprenions, via La Provence et L’Équipe, que Jean Pierre Papin était absent des terrains de la Commanderie et des entrainements de son équipe la « Pro 2 », qui avaient été confié par intérim à Pancho Abardonado. Ce dernier s’étant même assis sur le banc lors du match amical de ce lundi contre Reims (1-1). Une situation causée par de nombreuses tensions internes et que l’OM compte bien régler ce lundi selon La Provence.

Des tensions internes qui sont le fruit d’une relation difficile entre le ballon d’Or 1991 et Ali Zarrak, responsable de la « Pro 2″. L’Équipe nous avait même appris que JPP avait sollicité l’intervention des ressources humaines en accusant Zarrak d’un comportement proche du harcèlement moral. Un contexte tendu à l’intérieur comme en dehors des locaux du centre d’entrainement RLD puisque Jean Pierre Papin assure également avoir subi des menaces près de son domicile par plusieurs hommes en moto. Une situation très agaçante pour JPP qui a décider de mettre tout cela au clair publiquement dans l’édition de La Provence du 1er Novembre : » Soit Ali Zarrak part soi je pars ? C’est dans cet esprit qu’il faut voir les choses. Moi j’aimerais finir ma saison , on a construit un truc magnifique avec les gamins (…) et ça n’a pas de prix. J’ai l’impression qu’on essaie de foutre ça en l’air, et c’est très difficile à gérer. Je voulais juste faire cette mise au point car j’ai l’impression que ça devient presque de ma faute. »

D’après La Provence, Pablo Longoria, a rencontré Jean-Pierre Papin et Ali Zarrak vendredi. Le coach de la réserve de l’OM et le responsable du groupe « Pro 2 » sont au cœur d’un conflit interne. Le patron olympien pourrait prendre une décision ce lundi ► https://t.co/xZd45r6QVu pic.twitter.com/dY27sjYFOT — RMC Sport (@RMCsport) November 2, 2024

Dans son édition du jour, La Provence nous apprends que le patron de l’OM Pablo Longoria a rencontré les deux protagonistes ce vendredi et qu’une décision pourrait bien être prise ce lundi, tout en confirmant la présence de Jean Pierre Papin sur le banc de la réserve ce samedi pour le déplacement des siens à Corte à l’occasion de la 7ème journée de National 3.

