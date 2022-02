OM : Grosse Kamara dépendance !

L’Olympique de Marseille s’est incliné 4-1 face à Nice mercredi soir en quart de finale de Coupe de France. Une nouvelle contre-performance pour les Phocéens sans Boubacar Kamara sur la pelouse.

Il est l’un des éléments importants de l’Olympique de Marseille depuis quelques saisons. Suspendu, Boubacar Kamara n’a pas pu prendre au quart de finale de Coupe de France entre les Phocéens et l’OGC Nice mercredi soir. Une rencontre qui s’est soldée par une défaite des Olympiens (4-1). Pour remplacer Boubacar Kamara, Jorge Sampaoli a opté pour Valentin Rongier étant donné que Pape Gueye était lui aussi absent. Un rôle qui s’est avéré plus que compliqué à gérer pour l’ancien milieu de terrain nantais.

À lire aussi : Metz – OM : Mauvaise nouvelle pour les supporters olympiens !

À moins de six mois de la fin de son contrat avec l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara prouve qu’il est indispensable à l’effectif de Jorge Sampaoli. Positionné en sentinelle, c’est lui qui assure la stabilité de l’équipe sur le terrain. Et les statistiques sont formelles, l’OM n’est pas la même équipe sans Boubacar Kamara. En effet, comme le révèle le compte Twitter Statsdufoot, le club phocéen n’a remporté que 3 de ses 23 derniers matches disputés (11 nuls et 9 défaites) sans le milieu de terrain. Une statistique qui démontre clairement que l’OM est dépendant de Boubacar Kamara.

L’@OM_Officiel n’a remporté que 3 de ses 23 derniers matchs disputés sans la présence de Boubacar Kamara sur la pelouse en compétition officielle (11 nuls, 9 défaites). @PSSportsFR #OGCNOM — Stats Foot (@Statsdufoot) February 9, 2022

Sampaoli se prépare à un départ

Aujourd’hui, il semble difficile de croire que Boubacar Kamara prolongera son contrat avec l’Olympique de Marseille. De son côté, Jorge Sampaoli se préparerait à toutes les hypothèses dont celle d’un départ libre l’été prochain. Le technicien argentin avait même révélé en conférence de presse qu’il cherchait des alternatives pour pallier un éventuel départ de son milieu de terrain.

« Boubacar Kamara c’est un joueur qui fait très bien cette fonction de milieu de terrain qui revient dans la défense. Il se positionne très bien quand il faut faire ça. On connaît sa situation, en cas de départ, qui serait dure pour nous. C’est un joueur du club, que l’on connaît bien. On ne peut rien faire concernant cette situation. Quand il est en forme, il donne beaucoup d’équilibre à l’équipe. J’espère qu’on va trouver une solution, j’espère la meilleure pour lui et pour le club et s’il part, on cherchera des alternatives pour le remplacer. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (21/12/2021)