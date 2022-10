OM : Guendouzi a un impact négatif pour ce journaliste !

Malgré une défaite 2-1 en terre allemande mercredi soir, Mattéo Guendouzi a réalisé une belle prestation et fait partie des joueurs importants sur lesquels s’appuie Tudor cette saison.

Titulaire à 14 reprises cette saison, l’international français dispose de toute la confiance de son nouveau coach, qui n’hésite pas à le faire jouer à différents postes. Parfois utilisé comme milieu défensif et d’autre fois placé dans l’attaque aux côtés de Sanchez et Harit, Guendouzi réalise une saison à trois buts et deux passes décisives. Mercredi soir il a été l’auteur d’une reprise de volée qui a brièvement permis aux marseillais de revenir au score face à Francfort.

Dans l’Equipe du Soir, le journaliste Sebastien Tarrago a questionné l’impact réel qu’avait le joueur sur cette équipe marseillaise.

Guendouzi déséquilibre les équipes dans lesquelles il joue

« Sur le match, je ne l’aurai pas sorti, mais j’ai toujours été assez sceptique sur Mattéo Guendouzi. Il fait partie de ces joueurs que l’on voit et qui impressionnent parfois parce qu’il y a beaucoup d’activité, ça court dans tous les sens, il y a les cheveux qui donnent cet effet. Cependant, je pense qu’il déséquilibre les équipes dans lesquelles il joue. Selon moi, c’est difficile de jouer avec lui. Parfois, on va penser qu’il fait un bon match parce qu’on le voit partout, mais la question, c’est : comment jouer avec lui ? Il est à droite, il est à gauche… Il marque les esprits, mais contre Francfort, il touche 30 ballons. » Sébastien Tarrago – L’Equipe du Soir (16/10/2022)

Auteur d’un bon match mercredi soir, Mattéo Guendouzi a été remplacé par Cengiz Under à la soixantième minute. Un choix incompréhensible pour de nombreux supporters et sur lequel l’entraîneur croate s’est expliqué en conférence de presse après le match.

« J'ai voulu apporter plus de solutions offensives, j'ai fait entrer des cartes offensives pour avoir plus de force de pénétration sur la fin » Igor Tudor – 26/10/2022 – Conférence de presse