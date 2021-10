OM : Guendouzi, capitaine batailleur moins impérial

L’Olympique de Marseille s’incline pour la deuxième fois de la saison face à Lille (2-0) à l’occasion de la 9e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Mattéo Guendouzi, titulaire lors de cette rencontre.

L’Olympique de Marseille s’est fait bougé par Lille dimanche. Jorge Sampaoli a proposé un onze inédit mais l’énergie n’est plus la même. Malgré des corrections à la mi-temps, les joueurs marseillais ont été trop inoffensifs et ont cédé trop d’occasions au champion de France. Titulaire et capitaine, Mattéo Guendouzi a surnagé dans ce raté tactique et collectif.

La note de Mattéo Guendouzi : 5.5/10







Son appréciation

Guendouzi, capitaine batailleur moins impérial…

Il était le capitaine de ce 3-4-3 avec deux pistons dans les couloirs. Comme souvent il s’est battu et n’a pas ménagé ses efforts, mais il s’est heurté à la grosse activité des adversaire et du duo Onana / André. Il n’a pas toujours fait les bons choix, et n’a pas aidé par son compère Gerson en particulier en première mi-temps. Plus à l’aise quand il y a plus de créateurs devant lui. Il reste disponible et combatif mais moins autoritaire dans les duels sur ce match. Comme ses coéquipiers il va devoir trouver un second souffle après la trêve internationale…

