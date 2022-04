OM : Guendouzi commence à tirer la langue ?

L’Olympique de Marseille s’est imposé 2-1 face au PAOK lors du match du match aller des quarts de finale de Conference League. Voici la note et l’appréciation de Mattéo Guendouzi, titulaire lors de ce match.

L’Olympique de Marseille s’est imposé 2-1 face au PAOK. Dans une ambiance tendue à cause de la violence des supporters grecs présents dans la ville depuis la veille, l’OM a bien entamé son match. Sampaoli avait décidé de laisser au repos Kamara et Rongier au coup d’envoi de ce match. Les marseillais ont pris rapidement le match en main, et après une première opportunité pour Caleta Car sur un corner, c’est Gerson qui a parfaitement ouvert le score sur un service de Payet d’une passe inspirée plein axe. Le Brésilien contrôle de la poitrine à 20 mètres et trompe Paschalakis d’une reprise fouettée croisée du pied gauche (1-0) dès la 13e minute. Le PAOK tente de répliquer mais les marseillais assurent leur sorties de balle, Under rate une énorme occasion à la demi-heure, tout comme Bakambu à la 36e. Juste avant la mi-temps, Payet a fait le break d’une superbe volée en pleine lucarne suite à un corner de Under (2-0). Dès l’entame du second acte, consigne du coach ou pas, l’OM s’est positionné à 5 derrière avec Gerson, le PAOK a pressé haut et sur une relance moyenne de Gueye, Payet s’est fait bouger et l’entrant El-Kaddouri a marqué d’une belle frappe (2-1). Akpom n’était pas loin d’égaliser même s’il était hors jeu sans que l’arbitre s’en aperçoive. Sampaoli a rapidement rectifié en faisant entrer Kamara et Rongier, mais l’équipe marseillaise a été moins dans la maitrise. Payet, Saliba et Under ont eu les occasions de marquer mais ils ont maqué de précision. Gerson s’est fait expulser en fin de match…

Titularisé au milieu, Mattéo Guendouzi a été moins en vue, plus émoussé physiquement. Il a tout de même fait son match dans l’activité…

A lire : Le bijou de Dimitri Payet fait le tour du monde !

La note de Mattéo Guendouzi : 5/10

Son appréciation FCM

Guendouzi commence à tirer la langue ?

Une nouvelle fois titularisé par Sampaoli, l’international français a joué son 45e match avec l’OM de la saison. Le milieu de terrain a semblait avoir moins de jus, le début de la fatigue ? Car Guendouzi a été moins précis techniquement dans son jeu, avec des passes moins assurées. Une activité toujours au rendez-vous mais avec moins d’impact. Il a travaillé pour l’équipe et dézoné comme à son habitude. Sampaoli va devoir gérer l’état physique de son milieu de terrain…

Les notes des médias

L’Equipe 4/10 Aux côtés de Gueye et Gerson au milieu, il a été au carrefour du jeu marseillais mais il a connu un déchet technique incroyable ratant de très nombreuses passes. Il n’a pas eu son influence habituelle sur le jeu et a semblé manquer de jus sur des remontées de balle notamment où il a trop souvent cherché la faute. Maxifoot 7/10 Un match à l’image de sa saison : bon. Le milieu international français s’est montré disponible en multipliant les efforts dans l’entrejeu. Son activité a usé ses homologues grecs, qui ont peiné à le bloquer. Il n’est pas loin de marquer du dos en fin de match. FootMercato 6/10 Sans se montrer étincelant, l’ancien Lorientais a malgré tout fait preuve d’une très belle activité lors de ce quart de finale aller. Auteur d’un dézonage régulier et très déstabilisant pour les joueurs du PAOK, le milieu prêté par les Gunners a par ailleurs fait preuve d’une très belle justesse dans la transmission. Rigoureux défensivement (25e) et proche de son adversaire direct, il s’est appliqué à bien quadriller sa zone malgré un début de second acte plus compliqué. Tout proche de redonner deux buts d’avance aux Marseillais (75e), il a globalement bien travaillé pour ainsi permettre à l’OM de prendre une option certaine sur les demi-finales de la compétition.

OM – PAOK (2-1) : une victoire, des regrets et un but de DINGUE de PAYET