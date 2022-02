OM : Guendouzi en baisse mais encore au dessus !

L’Olympique de Marseille n’a pas réussi à ramener mieux qu’un match nul face à Troyes lors de la 26e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Mattéo Guendouzi sur ce match.

L’Olympique de Marseille est fatigué mais pas uniquement. Les hommes de Jorge Sampaoli ont perdu leur ambition et ont proposé une très pâle copie face à Troyes. Malgré une ouverture du score sur penalty, l’OM n’a pas été capable de conserver son avantage en encaissant un but à 2 minutes de la fin du temps réglementaire. Le plus inquiétant reste le manque d’allant offensif, un OM et son coach qui se contente d’attendre, sans trop essayer de jouer vers l’avant. Il n’y a pas eu de pressing dans ce match, l’argument de la fatigue liée à l’enchainement des match n’explique pas tout…

Encore titulaire malgré une fatigue évidente, Mattéo Guendouzi a encore tout donné même si son jeu est moins efficace comme le collectif en berne…

La note de Mattéo Guendouzi : 5.5/10

Son appréciation FCM

Guendouzi en baisse mais encore au dessus !

Il enchaine les matches et comme Payet, Under ou encore Rongier il tire la langue. Il a plus de difficulté dans son jeu vers l’avant, il prend moins de risque et se montre moins précis dans son jeu de passe. Malgré tout, il reste un moteur de l’équipe, il va chercher le penalty et ne ménage pas ses efforts dans les duels. Il prend beaucoup de coups comme souvent…

