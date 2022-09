OM: Guendouzi évoque la situation de Payet

L’OM a dominé le LOSC 2-1, ce samedi au Vélodrome. Un succès qui permet aux olympiens de rejoindre Paris à la première place du championnat…

Avec un volume de jeu démentiel, et un pressing à tout va, Matteo Guendouzi a été l’un des meilleurs olympiens face au LOSC. Joueur majeur sous Sampaoli, le Français confirme son importance dans cette équipe de l’Olympique de Marseille. Interrogé en fin de match, il est revenu sur la performance du trio offensif et sur la situation de Payet, une nouvelle fois resté sur le banc marseillais :

C’est une situation difficile pour Payet– Guendouzi

« Comme je l’ai déjà dit, Sanchez est un joueur qui va beaucoup nous apporter, c’est un joueur qui a beaucoup d’expériences, qui a gagné beaucoup de trophées. Il est très efficace devant le but comme on a pu le voir ce soir, il lui faut très peu d’occasions pour la mettre au fond. Mais on a également eu d’autres joueurs qui ont fait la différence offensivement comme Under ou Harit. Il y a une très bonne connexion avec tout le monde, c’est vraiment de très bon augure pour la suite. C’est une situation un peu difficile pour lui parce que l’an dernier il a eu l’habitude de beaucoup jouer, mais c’est un joueur très important. Il reste toujours professionnel et garde toujours le sourire que ce soit à l’entraînement ou dans le vestiaire. Je suis sûr qu’il aura du temps de jeu la semaine prochaine, on a confiance en lui. » Matteo Guendouzi— Source: Canal + (11/09/22)

Paulo De Fonseca s’est montré élogieux envers l’équipe d’Igor Tudor :

Evoluer contre l’OM, c’est différent– De Fonseca

« Je suis un peu frustré. Comme je l’ai dit, évoluer contre l’OM, c’est différent. C’est difficile quand on joue le rapport de force individuel. Je le sais du championnat d’Italie. Marseille est une équipe très dure à jouer avec des joueurs incroyables, mais j’ai vu de belles choses de notre part. On s’incline sur un détail, un coup-franc. Mais on les a perturbés dans leurs habitudes. On a eu un souci sur une contre-attaque. Mais je pense que l’on pouvait prendre au moins un point. » Paulo De Fonseca— Source: Conférence de presse (10/09/22)

Je n’ai pas aimé qu’il soit sifflé — Tudor

« La sortie de Balerdi ? C’est une chose qui ne me plait pas. Je n’aime pas sortir un joueur comme ça. Ce n’est pas qu’il jouait mal mais je trouvais que l’arbitre avait le carton facile et j’avais peur qu’il soit expulsé. Je n’ai pas aimé qu’il soit sifflé. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (10/09/22)