OM : Guendouzi explique les mauvais matches en préparation

Après la victoire de l’OM contre Clermont ce mercredi au Stade Vélodrome (1-0), Mattéo Guendouzi est revenu les méthodes de son entraîneur. Le milieu international revient aussi sur le bon début de saison du club phocéen.

Grâce à sa victoire ce mercredi contre Clermont, l’Olympique de Marseille est coleader du championnat avec le Paris-Saint-Germain et le RC Lens. Après la victoire de son équipe, Mattéo Guendouzi est revenu au micro d’Amazon Prime Vidéo sur les méthodes de l’entraîneur Croate de l’OM. Il explique que les joueurs avaient besoin d’un temps d’adaptation et que tout le monde regardait dans la même direction.

Il faut forcément un temps d’adaptation

» Un nouveau coach est arrivé avec des méthodes différentes, donc il faut forcément un temps d’adaptation. Nous n’avons pas été très bons lors de la préparation, mais nous sommes très bons depuis le début du championnat. Tout le monde approuve les méthodes de l’entraîneur. Elles fonctionnent avec d’excellents résultats. On va essayer de continuer sur cette lancée. Je suis convaincu que nous allons faire une très bonne saison. » Matteo Guendouzi – Source : Amazon Prime Vidéo (31/08/2022)

Je continue d’apprendre – Matteo Guendouzi

L’ancien lorientais est aussi revenu sur son repositionnement par Igor Tudor dans un registre plus offensif. S’il reconnaît avoir eu du mal à s’habituer à ce nouveau poste, le milieu marseillais commence à y prendre goût.

« Je l’avais déjà fait plusieurs fois la saison dernière. Notamment au début, ça impose un très haut pressing pour être agressif et récupérer des ballons, et c’est ce qui nous permet d’entamer les rencontres ainsi. Je continue d’apprendre, il me faut être un peu plus efficace dans la surface adverse. » Matteo Guendouzi – Source : Amazon Prime Vidéo (31/08/2022)