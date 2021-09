OM : Guendouzi face au « tricheur » Sampaoli dans une hilarante partie de tennis-ballon !

L’Olympique de Marseille se déplacera ce soir à Monaco après 15 jours de trêve internationale. De retour de de sélection avec l’équipe de France, Matteo Guendouzi a disputé une partie de tennis-ballon avec son coach Jorge Sampaoli. Un moment hilarant capté par les caméras du club marseillais.

Sur ses réseaux sociaux l’Olympique de Marseille a diffusé hier une partie de tennis-ballon entre Matteo Guendouzi et Jorge Sampaoli. Le jeune international Français a ainsi pu constater que son coach n’était pas toujours très beau joueur, sous le regard d’un Valentin Rongier qui avait déjà pu vivre cette expérience insolite.

« Quand j’ai vu qu’il essayait d’attraper Matteo pour faire un match, je me suis dit il faut absolument que je reste car il va péter un plomb car je sais exactement comment ça va se passer. Et ça c’est passé exactement comme ça… Je savais d’avance que j’allais rigoler. J’ai déjà joué joué contre le coach et je peux vous le dire, je ne rejouerai plus jamais contre lui », assure l’ancien nantais. Guendouzi ne devrait pas non plus retenter l’expérience » Il ne fait que tricher », lance t-il pendant la partie