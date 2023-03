OM : « Guendouzi, je le trouve transparent »

Les Marseillais ont fait match nul (2-2) en clôture de la 27ème journée de Ligue 1, face à Strasbourg, au Vélodrome. Matteo Guendouzi, remplaçant, est rentré à la 81′ à la place de Ruslan Malinovskyi. Pour Hakim Zhouri (journaliste pour les Lions de l’Atlas), il a été transparent et n’a rien apporté.

La partie principale c’est que l’OM cale

Les Marseillais n’ont pas su saisir une opportunité de relever la tête à domicile après deux défaites, face à Paris en championnat et Annecy en Coupe de France. Match difficile mais à ne pas perdre, pour creuser l’écart avec Monaco après sa défaite face à Reims (1-0) et pour ne pas voir Lens revenir, il ne fallait pas reproduire le scénario du match aller (2-2).

Finalement, à 10 contre 11 et alors qu’ils mènent 2 à 0, Igor Tudor décide de remplacer ses deux attaquants par Guendouzi et Bailly. Le milieu de terrain n’a pourtant pas mis en difficulté les joueurs d’Antonetti, n’a rien apporté offensivement et a laissé trop d’espaces, ce qui a en parti permis à Strasbourg de revenir au score.

Guendouzi sort du 11, à juste cause

« La partie principale c’est que l’OM cale, on voit bien qu’il y a des soucis. Caler ça peut encore arriver, mais surtout on ne profite pas de la défaite de Monaco et on voit Lens revenir. C’est dommage parce que c’est une occasion ratée, encore. On a vu ô combien les saisons précédentes que les occasions manquées pouvaient faire tout le jeu de la fin de saison. Par rapport à Guendouzi, je le trouve transparent. Il sort du 11, à juste cause, et là on voit son entrée qui était censée être là pour densifier le milieu de terrain, pour éviter qu’il y ait une prise de balle trop facile par les attaquants Strasbourgeois. Il n’est pas fautif sur les buts, mais le fait qu’il soit là c’est aussi pour éviter des récupérations offensives, qu’il y ait un jeu trop rapide et une intensité, lui il est là pour ça et il n’a pas apporté les tâches offensives. Ça aurait au moins pu éviter le deuxième but. » Hakim Zhouri – Source : Football Club de Marseille (12/03/23)

