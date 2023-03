OM : Tavares, c’est de pire en pire…

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille s’est fait reprendre par Strasbourg et a concédé un match nul 2-2. FCMarseille vous propose un zoom sur la prestation de certains joueurs, voici la note et l’appréciation de Nuno Tavares.

L’OM a encore affiché un visage décevant. Malgré une équipe type alignée, le tempo n’était pas bon et les marseillais ont eu beaucoup de mal à rentrer dans cette partie. Les hommes de Tudor ont du mal à mettre du rythme, de l’intensité et sont même montrés maladroits techniquement. Le carton rouge reçu par Balerdi ne va pas arranger les affaires marseillaises. Pourant, en seconde période c’est bien Mbemba qui va ouvrir le score. Suite à un coup franc frappé par Malinovskyi à ras de terre, Sels dévie dans les pieds de Mbemba qui ouvre le score. L’OM va ensuite obtenir un penalty, transformé par Sanchez. Les marseillais semblent tenir leur victoire, Tudor va faire des changement défensifs en sortant Malinovskyi et Sanchez pour faire entrer Bailly et Guendouzi. Résultat, le bloc marseillais va reculer d’un cran et l’OM va subir les assauts des strasbourgeois. Bailly va sauver son équipe sur sa ligne après une sortie ratée de Pau Lopez, il ne pourra rien sur un corner, Tavares défend à l’envers et laisse Aholou frapper au second poteau, le portier marseillais n’est pas exceptionnel sur ce ballon qui le lob. Ce même Aholou va profilé d’un second ballon pour envoyer une énorme frappe dans la lucarne. L’OM a pris deux buts en 2 minutes dans les derniers instants, come au match aller.

A LIRE AUSSI : Fan Cam OM – Strasbourg : « Réveillez-vous ! », la colère des supporters marseillais ! Balerdi, Tavares visés !

A lire AUSSI : Antonetti : « On a été meilleur que l’OM ! »

La note de Nuno Tavares : 2/10

Son appréciation

« Tavares, c’est de pire en pire…

Le collectif de l’OM est moins performant mais certaines individualités aussi. C’est le cas du piston portugais, qui agace aussi bien dans ses choix que par son attitude. Aligné dans son couloir gauche, il a souvent fait les mauvais choix, perdu 25 ballons par des passes hasardeuses ou des courses à l’envers. Il centre au premier poteau suite à une superbe déviation de Sanchez alors que Malinovskyi était seul au second. Le pire reste son atitude nonchalante en défense, il trottine et ne semble pas concerné. Il est coupable sur le premier but strasbourgeois, ne regardant pas le ballon et laissant Aholou frapper. Sur l’égalisation il laisse centrer, distance de marquage et manque d’agressivité. Un niveau et une implication qui baisse de match en match…

Les notes des médias

L’Equipe 4/10 Une drôle de prestation, encore une fois, pour le piston gauche portugais, qui avait joué à droite à Rennes pour contrer les sprints de Truffert. Il réalise une première demi-heure bien terne, n’embêtant pas vraiment Dagba, mais il est encore à l’origine de la première vraie occasion de l’OM, via un centre en retrait difficilement repoussé par Sels (22e). Plus concentré lorsque son équipe est en infériorité numérique, il s’avère laxiste dans son marquage sur Aholou sur le but du 2-1 (88e). Maxifoot 3/10 les semaines passent et le latéral gauche portugais écorne un peu plus son image avec une nouvelle copie insuffisante d’un point de vue défensif. Sur le premier but de Strasbourg, il ne marque pas assez bien Aholou. Offensivement, il n’a rien montré ce soir. Footmercato 1/10 inquiété et inquiétant ces dernières semaines, le latéral gauche prêté par Arsenal était très attendu face au Racing. De retour dans son couloir préférentiel, le Portugais de 23 ans a rendu une nouvelle copie désastreuse. Bien que volontaire offensivement, il a surtout brillé par ses relances approximatives, son déchet technique (25 ballons perdus) et son imprécision dans la transmission. Complètement pris par Dagba, le numéro 30 de l’OM a connu les mêmes errances au retour des vestiaires. Fragile, à contretemps et souvent dépassé, il n’a même pas pu profiter du réveil marseillais. Encore en retard sur la réduction du score strasbourgeoise, Tavares traverse une période très sombre. Une réaction est attendue…

RETROUVEZ Notre debrief après cette défaite face à Strasbourg

« Je suis triste car on mène 2-0 et on ne conserve pas la victoire. Mais à la fin, c’est le carton rouge qui a pesé. Cela a été difficile face à Strasbourg qui est une équipe forte et physique, et pour nous c’est difficile de jouer contre ce type d’équipe. Mais pour moi il n’y avait absolument pas de carton rouge. C’est très différent quand vous touchez quelqu’un et quand vous le poussez. Là, il l’a simplement touché. Les bons arbitres voient la différence et aujourd’hui cela n’a pas été le cas. La fin de match ressemble à celle du match aller avec le même type de pression de l’adversaire. C’était logique en fin de match de faire rentrer des défenseurs, il y avait de longue balles et il fallait que l’on intervienne avec les entrées de Mattéo et et Eric. On prend ce point et maintenant on va se concentrer sur le futur, cela va être un combat jusqu’à la fin de la saison. » Igor Tudor – Source : Prime Video (12/03/2023)