OM : « Guendouzi, la pièce manquante du système de Sampaoli ! »

L’Olympique de Marseille démarre sa saison de la meilleure des façons avec une victoire renversante face à Montpellier ! Lors de cette rencontre, Mattéo Guendouzi a brillé par sa prestance au milieu de terrain et sa capacité à redoubler les efforts. Typiquement le genre de joueur qui manquait à l’OM de Sampaoli !

Après avoir été menés de 2 buts, les joueurs de l’Olympique de Marseille sont entrés avec d’autres intentions en seconde période ! Malgré l’avance des Montpelliérains, les joueurs de Jorge Sampaoli n’ont rien lâché et ont toujours cru à une probable victoire.

En atteste notamment l’attitude et l’engagement perpétuel de Mattéo Guendouzi sur le terrain. Le milieu prêté par Arsenal était sur tous les fronts ce dimanche face au MHSC. Une prestation XXL qui vient récompenser ses bons matchs lors de la préparation des Marseillais.

Guendouzi, la pièce manquante du système de Sampaoli

En arrivant, Jorge Sampaoli a été obligé de bricoler pour terminer la saison. Après un mercato bien fourni (mais pas encore terminé), le coach argentin a bien ciblé les joueurs qu’il lui fallait pour mettre en place son animation. Avec un Gueye travailleur et un Kamara solide, Mattéo Guendouzi vient apporter un peu de fougue et de fraîcheur dans l’entre-jeu des Olympiens. Ce dimanche, il n’a pas été celui qui a touché le plus de ballons mais a certainement été l’un des plus dangereux sur la pelouse. En redoublant les efforts, il a été partout sur le terrain, aidant même à la création du jeu et tentant parfois sa chance pour tromper le portier héraultais. Il ne lui manque plus qu’à être plus incisif dans ses frappes pour franchir un nouveau cap !