OM – Sampaoli : « C’est bien de voir que le beau jeu amène des résultats positifs »

La réaction à chaud de l’entraîneur de l’Olympique de Marseille après la victoire du club phocéen (2-3) lors de la première journée de Ligue 1.

L’Olympique de Marseille n’a pas raté son entrée en Ligue 1 pour cette nouvelle saison. Les hommes de Jorge Sampaoli se sont imposés (2-3) contre Montpellier après avoir été menés au score (2-0) à la pause. L’entraîneur du club marseillais s’est exprimé au terme de la rencontre pour donner son sentiment sur la prestation de son équipe.

A lire aussi : MHSC – OM (2-3) : Un OM renversant et un grand Payet :

On n’a pas abdiqué, je retiens plus la forme que le résultat ce soir

« Chaque match est différent, mais a une idée forte, on veut toujours être protagoniste, avoir le ballon. On ne doit jamais lâcher nos principes. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs, on doit poursuivre sur ce chemin, porter ce maillot a une valeur très claire. C’est très bien de gagner ici, c’est un terrain très difficile. C’est bien de voir que le beau jeu amène des résultats positifs, cela permet de convaincre tout le monde de nos principes. On n’a pas abdiqué, je retiens plus la forme que le résultat ce soir. » Jorge Sampaoli – Source : L’Equipe