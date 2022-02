OM : Guendouzi, l’âme de cette équipe…

L’Olympique de Marseille a raté une belle occasion de distancer Lyon lors de ce match à rejouer de la 14e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Mattéo Guendouzi, buteur lors de cette défaite…

L’Olympique de Marseille avait l’occasion de reprendre la seconde place et de mettre Lyon à 12 points. Les hommes de Sampaoli ont confisqué le ballon, avec en plus une ouverture du score rapide sur corner. Guendouzi reprenant le centre de Payet de la tête au premier poteau. Lyon a eu du mal à se montrer dangereux, les marseillais auraient même pu doubler la mise sur des contres mais Luis Henrique et Lirola ont fait les mauvais choix…

A lire aussi : Payet, retour de l’inconstance ou fatigue ?

En seconde période, Peter Bosz a fait passer sa défense à 4 et ses joueurs ont proposé un pressing bien plus intense et haut. L’OM a été bousculé mais contrairement au match à Lens, ils ont été incapables de reprendre le contrôle du ballon. A force de pousser Lyon s’est procurer des occasions, l’OM s’est retrouvé à uniquement défendre. Shaqiri a égalisé de la tête, puis Dembélé a crucifié les olympiens à 2 minutes de la fin de la partie. Sampaoli est resté attentiste et n’a pas modifié son équipe alors qu’elle ne faisait que subir. Cette défaite pourrait relancer un Lyon diminué et mal en point…

Titulaire et omniprésent, Mattéo Guendouzi a encore était l’âme de cette équipe malgré la défaite…

A lire aussi : OM : Défaite scandaleuse face à LYON… Les Marseillais se sabordent !

La note de Pol Lirola : 7/10

Son appréciation FCM

Guendouzi, l’âme de cette équipe…

Mattéo Guendouzi a ouvert le score d’une tête au premier poteau sur un corner tiré par Payet. Le milieu de terrain aurait même pu doubler la mise mais sa reprise n’a pas trouvé le cadre. Comme souvent il a été omniprésent sur le terrain, a la récupération, la relance, devant… Il a été moins visible en seconde période quand son équipe n’a plus eu la maitrise du ballon. Il reste néanmoins un leader incontestable…

Les notes des médias

L’Equipe 6/10 Auteur de l’ouverture du score d’une tête renversée sur un corner de Payet (10e), le milieu marseillais a été présent offensivement à plusieurs reprises (18e, 57e). Il a eu une débauche d’énergie énorme mais il a semblé piocher physiquement au fil d’une seconde période où l’OM a davantage subi. Maxifoot 6.5/10 Une nouvelle performance de qualité pour le milieu de terrain ! A la hauteur depuis son arrivée l’été dernier, l’international français semble encore plus fort sur les dernières semaines. Immédiatement, le joueur prêté par Arsenal a parfaitement lancé son match avec cette tête, sur un corner de Payet, pour ouvrir le score. Par la suite, il a été omniprésent dans l’entrejeu, avec des efforts constants et un rôle déterminant à la construction. Impliqué sur les meilleurs mouvements des Marseillais, il a été à la hauteur. FootMercato 6.5/10 Toujours très actif, le milieu de terrain a rapidement ouvert le score de la tête sur corner (10e). Sa reprise de volée, au-dessus, aurait pu lui valoir un doublé (17e). Il a diffusé de la tranquillité dans l’utilisation du ballon et montré l’exemple dans le pressing haut, comme sur ces récupérations hautes (32e, 65e) et ses incessantes projections offensives.

Pour revoir le debrief de ce match