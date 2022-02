OM : Payet, retour de l’inconstance ou fatigue ?

L’Olympique de Marseille a raté une belle occasion de distancer Lyon lors de ce match à rejouer de la 14e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Dimitri Payet lors de cette défaite…

L’Olympique de Marseille avait l’occasion de reprendre la seconde place et de mettre Lyon à 12 points. Les hommes de Sampaoli ont confisqué le ballon, avec en plus une ouverture du score rapide sur corner. Guendouzi reprenant le centre de Payet de la tête au premier poteau. Lyon a eu du mal à se montrer dangereux, les marseillais auraient même pu doubler la mise sur des contres mais Luis Henrique et Lirola ont fait les mauvais choix…

A lire aussi : Lens – OM (0-2) : Maîtrise, victoire… la joie de Mattéo Guendouzi !

En seconde période, Peter Bosz a fait passer sa défense à 4 et ses joueurs ont proposé un pressing bien plus intense et haut. L’OM a été bousculé mais contrairement au match à Lens, ils ont été incapables de reprendre le contrôle du ballon. A force de pousser Lyon s’est procurer des occasions, l’OM s’est retrouvé à uniquement défendre. Shaqiri a égalisé de la tête, puis Dembélé a crucifié les olympiens à 2 minutes de la fin de la partie. Sampaoli est resté attentiste et n’a pas modifié son équipe alors qu’elle ne faisait que subir. Cette défaite pourrait relancer un Lyon diminué et mal en point…

Titulaire dans un poste de latéral droit, Pol Lirola a encore souffert. Il a fait les mauvais choix et gâché des occasions…

A lire aussi : OM : Défaite scandaleuse face à LYON… Les Marseillais se sabordent !

La note de Dimitri Payet : 5/10

Son appréciation FCM

Payet, retour de l’inconstance ou fatigue ?

A la baguette en première mi-temps, toujours capable de faire la passe dans le bon tempo. Le meneur de jeu marseillais a petit à petit disparu. Il a été presque introuvable en seconde période. Un peu moins précis depuis quelques matches, Payet a-t-il trop enchainé ? Sampaoli devra faire souffler son capitaine, le retour de Gerson va faire du bien y compris à Payet…

Les notes des médias

L’Equipe 4/10 Encore une fois préféré à Milik en pointe, le capitaine marseillais a beaucoup bougé comme il aime le faire. Il a reculé pour trouver les intervalles ou gérer le tempo mais il a surtout été décisif sur un corner pour Guendouzi (10e). Il s’est rapidement éteint dans un match où il a finalement très peu pesé. Maxifoot 6/10 Visé par une bouteille lors de l’arrêt du match en novembre, le capitaine de l’Olympique de Marseille était titulaire ce mardi dans un rôle de faux numéro 9. Et le milieu offensif a été à la hauteur ! Auteur d’un corner parfaitement tiré au premier poteau, l’international français a délivré la passe décisive sur l’ouverture du score de Guendouzi. Dans le jeu, il a été inspiré dans ses mouvements et ses transmissions, avec un rôle important à la construction. Par contre, le Phocéen n’a pas eu la moindre occasion à se mettre sous la dent et a été tout de même plus discret après l’heure de jeu. FootMercato 5/10 En position de faux n° 9, le Réunionnais s’est distingué avec une nouvelle passe décisive sur corner (10e), sa 8e de la saison en L1. L’international tricolore, techniquement très sûr, semble toujours capable de créer un décalage (17e, 56e) et de mettre son équipe dans le sens du jeu…

Pour revoir le debrief de ce match