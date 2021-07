OM: Guendouzi fier et ambitieux concernant son rôle !

Entré à la 70e minute ce mercredi face à Braga (1-1), Mattéo Guendouzi a livré une belle performance sur le peu qu’on a pu voir. Juste techniquement et agressif, il a livré ses premières impressions après cette première…

Ce mercredi soir, l’OM est parti de son déplacement au Portugal avec un simple match nul. Point positif, les premières minutes de Guendouzi ont été bonnes, il s’est senti très bien comme il l’a déclaré après la rencontre :

C’est une grande fierté d’avoir porté le maillot de l’OM — Guendouzi

« Il y a eu beaucoup d’intensité et de duels. On a bien réagi en seconde période. La première n’était pas très bonne. C’est sur ça qu’il faudra travailler. On était supérieurs en fin de match sur l’engagement et la possession. On s’est créé des occasions. On avait une grande chance de gagner. Je me suis senti très à l’aise. Je me sens de mieux en mieux. On va continuer à progresser ensemble. Je vais apporter beaucoup à l’équipe. C’est une grande fierté d’avoir porté le maillot de l’OM. J’espère qu’il y aura beaucoup de matchs. » Mattéo Guendouzi – Source: OM (21/07/21)

hâte de le voir dans un match face au PSG — MACHARDY

Malgré une première mi-temps très décevante et des joueurs qui ont montré une grande fatigue, Jonatan MacHardy s’est montré plutôt satisfait du spectacle proposé par les nouvelles recrues.

« Ce qui est intéressant c’est de voir ce qu’ont donné les recrues. Côté positif, j’ai beaucoup aimé l’entrée de Mattéo Guendouzi qui a apporté du caractère. J’ai hâte de le voir dans un match face au PSG. Il va falloir qu’il calme ses nerfs parce que même si c’est un match amical, il n’a pas hésité à aller voir un joueur de Braga. En terme d’impact, de qualité technique, il peut apporter quelque chose ! J’ai adoré Luan Peres aussi. Très fin, bonne relance, très sobre et intéressant. Saliba, discret et un peu tôt pour juger. Ünder et Gerson étaient un peu en dedans. Mais ce que l’on sent c’est que l’équipe a déjà un style et c’est le plus difficile. La première mi-temps, on a rien vu mais on est en pleine préparation. On fait du foncier. Ça va être exigeant physiquement avec Sampaoli mais on sent une direction, plus qu’en fin de saison dernière ! Cette équipe, ça va être un feu d’artifice. Ça va aller de l’avant, qui presse, qui s’expose… Dernier point, je suis ravi de voir Dimitri Payet à ce niveau. Il a des choses importantes à apporter à une équipe du haut de tableau de Ligue 1. » Jonatan MacHardy – Source : RMC (21/07/21)