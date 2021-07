Depuis son transfert vers Liverpool avorté en hiver dernier, Duje Caleta-Car ne joue plus à son vrai niveau. Alors que l’Olympique de Marseille va devoir vendre, le Croate devrait plier bagage cet été si une belle offre arrive sur le bureau des dirigeants.

Sollicité par Liverpool, Duje Caleta Car avait même rejoint l’aéroport de Marignane en espérant un accord dans la dernière ligne droite du dernier mercato hivernal 2021. Cela ne s’est pas fait et le club anglais a opté pour le jeune Ozan Kabak qui a été prêté par Schalke. Alors que récemment son nom a été associé à Brighton, il s’agirait d’une fausse informations d’après The Athletic. En revanche, West Ham pourrait revenir à la charge après avoir tenté sa chance lors du dernier mercato hivernal. Les Hammers, ne seraient pas seul, puisqu’un top club de Serie A pourrait se positionné prochainement dans le dossier.

Naples suit DCC ?

D’après les informations du média anglais, Naples aimerait attirer le joueur de l‘Olympique de Marseille dans ses filets. C’est la deuxième écurie italienne intéressée après le Milan…

Pablo Longoria a confirmé en conférence de presse mardi dernier, le besoin de vendre .

« C’est un mercato que l’on prépare depuis longtemps. On a eu nos premiers choix, sous sommes satisfaits. Il faut encore recruter sur certains postes pour avoir le meilleur effectif possible. Il faut un équilibre financer, donc il faut vendre des joueurs. Nous sommes contents et satisfaits du mercato que nous sommes en train de faire. Je considère que c’est bon de faire de la régénération dans un effectif. On doit donner au coach le meilleur effectif possible en fonction de ses exigences » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (13/07/21)

Sa note de son match contre metz la saison dernière : 3/10

Il faudra montrer beaucoup plus en Premier League !

Vraisemblablement parti pour aller en Angleterre la saison prochaine, Duje Caleta-Car va devoir se faire au rythme du jeu britannique. Pas vraiment à son aise lors des derniers matchs marseillais, le Croate n’aura pas réussi à digérer son non-départ pour Liverpool. Il pensera sans doute, comme Thauvin, que le fait de quitter Marseille est un soulagement tant on le sent mal à l’aise sur le terrain. Encore une fois ce dimanche, il n’a pas été impérial : ni dans les airs, ni en un contre un, ni dans la relance. Un match très décevant.