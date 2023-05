OM : Guendouzi précise son poste de prédilection dans le systeme Tudor !

Présent ce vendredi après-midi en conférence de presse, Mattéo Guendouzi a donné sa position préférentielle sur le terrain à l’OM tout en précisant se mettre au service du collectif.

L’Olympique de Marseille affronte Angers ce dimanche soir en clôture de la 35e journée de Ligue 1. À quatre journées de la fin du championnat, les olympiens comptent toujours deux points de retard sur le RC Lens et devra compter sur un faux pas des Nordistes pour espérer récupérer la deuxième place qualificative pour la phase de groupe de la Ligue des Champions. À 48 heures de la réception d’Angers, Mattéo Guendouzi était présent ce vendredi en conférence de presse pour répondre aux questions des médias.

À LIRE AUSSI : OM – Tudor: « Après les aliens comme Messi, Ronaldo, Haaland et Mbappé, il n’est pas loin derrière »

Ma situation personnelle passe après celle de l’équipe

Le milieu de terrain de l’OM a donné son poste de prédilection : « Ma meilleure position, c’est dans le double pivot au milieu de terrain. C’est là où je pense pouvoir aider au mieux l’équipe et où mes caractéristiques répondent au mieux. » Il explique néanmoins se mettre au service de l’équipe dans l’intérêt général : « Ma situation personnelle passe après celle de l’équipe. On n’a pas le temps de pleurnicher, de râler. Il y aura des discussions cet été, mais le plus important est d’abord de finir le championnat et j’espère de se qualifier en Ligue des champions ».