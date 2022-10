OM : Guendouzi toujours précieux, si en plus il marque …

L’OM s’est imposé à Lisbonne 2-0 face au Sporting ce mercredi lors de la 4e journée de Ligue des Champions. Voici la note et l’appréciation de Mattéo Guendouzi sur ce match.

Après la victoire 4-1 lors du match aller, l’OM devait confirmer son retour en forme en Ligue des Champions au Portugal face au Sporting. Contrairement au début de match raté au Vélodrome, les marseillais ont maitrisé le début de match en se sortant techniquement du pressing des hommes d’Amorim. Avec un Guendouzi aligné dans le trio d’attaque mais qui en fait décroche pour aider le milieu, l’OM combine et domine ce début de match. A la 17e minute, Harit est trouvé par Rongier dans la surface, il touche le ballon avant de se faire découper par Esgaio. Deuxième carton jaune synonyme de rouge pour le défenseur et penalty transformé par Guendouzi. L’OM mène 0-1 et se retrouve en supériorité numérique. Les marseillais maitrisent ce match, Sanchez tente une frappe des 30 mètres et oblige Israel a repoussé en corner, partie remise pour l’attaquant chilien. Le VAR valide le but du chilien 5 minutes plus tard, à la limite du hors jeu Harit récupère une passe millimétrée de Mbemba à droite et ajuste au point de penalty pour Sanchez qui termine à bout portant. 0-2, le match semble déjà plié. Lopez réalisera une belle intervention en début de seconde période, Harit un festival obligeant les portugais à enchainer les fautes. Gonçalves va se faire expulser pour deux cartons jaunes enchainés, le Sporting à 9 à la 61e, le match est terminé. Harit et Rongier auraient pu marquer le 0-3, mais finalement le score ne bougera plus. Grosse victoire de l’OM qui se relance dans cette Ligue des Champions.

A lire : Sporting – OM (0-2) : Marseille fait disjoncter le Sporting !

La note de Mattéo Guendouzi : 7/10

Son appréciation

Guendouzi toujours précieux, si en plus il marque …

Titularisé dans le trio offensif, il a souvent joué un peu plus bas et a apporté de la force au milieu de terrain. Disponible et appliqué dans le jeu de passe, il a pris ses responsabilités en marquant le penalty alors que l’on ne l’attendait pas dans cet exercice. Un élément clé dans le onze de Tudor, qu’il soir plus haut ou pas…

Les notes des médias L’Equipe 7/10 Titularisé dans une position haute, en soutien de Sanchez, il a touché de nombreux ballons et a d’abord pris un minimum de risques, avec la volonté d’avoir la possession. Il a été décisif en transformant le penalty obtenu par Harit (20e) et a souvent géré intelligemment le tempo. Remplacé par ÜNDER (64e), auteur d’une frappe de peu à côté (83e). Maxifoot 7/10 Le milieu a été au rendez-vous. Malgré un carton jaune récolté très tôt, il n’est pas sorti de son match. Outre son but sur penalty qui a donné l’avantage à l’OM, l’international français a encore été précieux dans le jeu. Positionné un cran plus bas que Harit, il s’est rendu disponible pour servir de relai à ses partenaires et fermer les lignes de passe. Footmercato 5.5/10 Rapidement averti pour un coup de coude (9e), celui qui était incertain avant la rencontre a joué plus haut que d’habitude. Il a surtout ouvert le score d’un penalty très bien tiré (20e). On l’a un peu perdu de vue par la suite, à part sur ce bon coup-franc obtenu devant la surface (51e). Une bonne transmission également dans l’espace pour Clauss (63e), juste avant d’être remplacé par Ünder (64e), dont la frappe n’est pas passée loin de la lucarne (83e).

OM – SPORTING (0-2): SCENARIO PARFAIT, Harit en Feu ! LES MARSEILLAIS font DISJONCTER le Sporting