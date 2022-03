OM : « Gueye a franchi un cap »

Extrait du dernier Débat Foot Marseille de ce Lundi consacré au retour au premier plan d’habituels remplaçants. L’ancien joueur de l’OM et consultant de FCM Jean Charles de Bono et notre invité David parlent du cas Pape Gueye.

Pape Gueye n’est pas forcément un titulaire dans la tête de Jorge Sampaoli, pour autant l’international sénégalais répond présent quand il a sa chance. Cela a encore été le cas dimanche face à Brest, ou il a été précieux au milieu. Pour l’ancien joueur de l’OM et consultant de Football Club de Marseille, Jean Charles de Bono, Pape Gueye apporte un plus notamment par ses frappes de loin, un avis partagé par notre invité David. A voir en vidéo ci-dessus.

C’est un joueur de haut niveau – JCDB

« Pape Gueye très bon encore, dans la continuité. J'ai l'impression que depuis le retour de la CAN, ils ont passé un cap. Il avait été très bon à Qarabag, il l'a encore été face à Brest. En plus il a une spécificité à l'OM, ce sont les frappes de loin et ce n'est pas forcément quelque chose que l'on voit beaucoup. Face à Brest Gerson en tente une ça fait but d'harit, Gueye aussi et c'est le gardien qui l'a sort. » David (@Massilia1978) – Source : Football Club de Marseille (14/03/2022)

« Gueye soulage énormément Kamara dans son travail. Il a en plus cette adresse et cette frappe de balle que l’on voyait aps. Sa frappe est pure et c’est bien de tenter sa chance. Il est fort à la récupération, dans l’anticipation, il met un impact physique au milieu de terrain. » Jean Charles De Bono – source : FCMarseille (14/03/2022)

Retrouvez ci-dessous l’intégralité de l’émission Débat Foot Marseille de ce lundi.