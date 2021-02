OM : « Gueye, définitivement un titulaire indiscutable? »

L’OM a enfin gagné un match et s’est offert une qualification pour les 16e de finale de Coupe de France. Une victoire 0-2 à Auxerre qui fait du bien au moral. Voici la note et l’appréciation de Pape Gueye.

L’OM a souffert face à l’équipe bis de l’AJA Auxerre, mais a finalement réussi à se qualifier grâce à des buts de Benedetto et du jeune Dieng. Le latéral droit espagnol Pol Lirola a été passeur décisif sur les deux buts. Une victoire avec un onze remanié qui permet à Nasser Larguet de bien préparer son déplacement à Bordeaux. Titulaire au milieu dans un rôle plus défensif, Pape Gueye a été important dans les duels et à la récupération du ballon, il cherché à être propre dans la première relance…

La note de Pape Gueye : 6/10