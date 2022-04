OM : Gueye explique les règles du fameux toro…

Depuis le début de la saison, les Olympiens se chambrent à un toro à l’entraînement. Dans l’émission « Le Vestiaire » spécial OM, diffusée hier soir sur RMC Sport 1, Pape Gueye explique les règles de ce jeu.

C’est un jeu qui amuse les joueurs de l’OM à l’entraînement depuis le début de la saison : le toro. Lors de chacune des séances d’entraînement, tous les joueurs sont répartis en quatre groupes.

Dans l’un d’entre eux, on y retrouve Dimitri Payet, William Saliba, Mattéo Guendouzi, Amine Harit, Pape Gueye, Cédric Bakambu et Boubacar Kamara. Chaque mois, les joueurs se chambrent et élisent leur « MVP Toro ». Une distinction qui vise à récompenser le moins bon joueur dans l’exercice du toro à l’entraînement.

On nomine la personne qui a été la plus nulle – Pape Gueye

Dans l’émission « Le Vestiaire » spécial OM, diffusée hier soir sur RMC Sport 1, Amine Harit, Dimitri Payet, William Saliba et Pape Gueye ont été interrogés sur les règles de ce jeu. Le milieu de terrain sénégalais les a expliquées plus clairement.

« Avant chaque entraînement, il y a le championnat mondial des toro. C’est un toro, il y a Dim’ (Payet), Amine (Harit), Wilo (Saliba), moi, Bouba (Kamara), Mattéo (Guendouzi), Bakagoal (Cécric Bakambu) et Arek. C’est un toro qui dure deux fois 5 minutes. À la fin du toro, on nomine la personne qui a été la plus nulle : la personne qui prend 20 passes ou un petit pont. On rigole beaucoup, parfois il y a des petits ponts, c’est un vote en fonction de tout ça en fait. Il y a un record-man et vous avez de la chance aujourd’hui il est là, c’est William Saliba. Il reste un mois et demi, il détient le record avec 2 nominations. (…) Payet, comme il joue pratiquement tous les matchs, quand il sait qu’il y a toro jeudi, il va dire au coach « Oh Jorge, j’ai une petite douleur là » parce qu’il sait qu’il est un peu dans la sauce. » Pape GueyeP– Source : Le Vestiaire spécial OM sur RMC Sport (11/04/2022)