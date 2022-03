OM : Gueye, la solution en plus comme relayeur…

L’Olympique de Marseille s’est imposé 1-4 face à Brest lors du match de clôture de la 28e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Pape Gueye, titulaire lors de ce match.

L’Olympique de Marseille devait faire sans Payet à l’occasion de ce déplacement à Brest. Amine Harit faisait donc son retour dans le onze et l’OM a bien débuté cette rencontre. Un gros pressing des hommes de Sampaoli et un jeu vers l’avant a tout de suite déstabilisé les bretons. Guendouzi a failli trouvé Milik seul au second poteau, mais c’est finalement Gerson décalé par Milik qui a ouvert le score dès la 3e minute. L’OM aurait dû corser l’addition mais Milik, sur coup franc direct, Guendouzi ou encore Gerson et Gueye n’ont pas réussi à convertir leur occasions. Brest a tenté de renverser le match en seconde période, mais la défense marseillaise a été solide et c’est finalement Milik qui a marqué le but du 0-2 de la tête suite à un corner d’Harit. Ce même Harit a marqué le 3e, après un bon déboulé et une frappe de Gerson. Alors que Brest a sauvé l’honneur suite à un coup franc excentré, Under, entré en jeu et trouvé par Pau Lopez a marqué le but du 1-4, synonyme de seconde place…

Titulaire au milieu, Pape Gueye a fait un bon match à la récupération mais aussi offensivement avec plusieurs frappes bien senties…

A lire : OM : Payet répond aux polémiques en publiant une vidéo (vraiment drôle)

La note de Pape Gueye : 6/10

Son appréciation FCM

Gueye, la solution en plus comme relayeur…

Sampaoli a déjà essayé de le faire jouer comme 6 à la place de Kamara, mais son meilleur poste est celui de relayeur gauche. Impliqué sur deux buts par ses récupération de balle, Gueye a été présent dans plusieurs domaines. Il impose ses grandes jambes et n’hésite pas à frappe de loin. Il aurait pu s’offrir un but sans un bon Bizot. Seul petit défaut à gommer, quelques transmissions pas assez assuré dans la construction du jeu, pour le reste, c’est du bon Gueye. Il a clairement sa place dans la rotation…

Les notes des médias

Foot Mercato 6.5/10 Match costaud de l’ancien joueur du HAC. À l’origine du premier but de l’OM en récupérant le cuir dans les pieds d’un Brestois (3e), le milieu de terrain sénégalais s’est distingué par son activité et ses prises d’initiatives, mais aussi par sa présence constante dans l’entrejeu de l’OM, aussi bien en phase offensive que défensive. Averti en fin de rencontre (89e). Maxifoot 7/10 Plutôt en forme depuis son retour de la Coupe d’Afrique des Nations, l’international sénégalais a confirmé sur cette partie. Auteur d’une excellente récupération sur l’action de l’ouverture du score, le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille a apporté son impact physique dans les duels et a été intéressant par ses passes puis ses courses vers l’avant. Malgré du déchet, il a posé des soucis aux Brestois, à l’image d’une frappe puissante repoussée par Bizot en première période. Lors du second acte, il a conservé son impact en obtenant le corner sur le but de Milik puis en récupérant le ballon pour la réalisation d’Harit. L’Equipe 6/10 Une belle activité au milieu, toujours dans le sens du jeu. Et puis il a récupéré des ballons importants dans les temps forts comme dans les temps faibles marseillais. Sur le premier but et le troisième, il a montré de la qualité dans les duels au départ des actions. Sa frappe déviée conduit au corner victorieux sur la tête de Milik (63e). Une autre frappe dangereuse repoussée par le gardien (32e).

L’OM frappe FORT face à Brest sans PAYET et recolle NICE… MATCH plein d’HARIT, MILIK, GERSON…