OM : Gueye, le (triple) coup !

L’ancien milieu de l’Olympique de Marseille, Pape Gueye, a été déterminant dans le succès de Séville contre l’Espagnol Barcelone. L’international sénégalais est impliqué sur les trois buts de son équipe (3-2).

Arrivé cet hiver à Séville, Pape Gueye a probablement réalisé sa meilleure prestation avec sa nouvelle équipe ce jeudi contre l’Espagnol Barcelone. Alors qu’il occupe une place de au milieu de terrain du club andalou, l’international Sénégalais a été déterminant dans le succès de Séville contre l’Espanyol Barcelone (3-2). L’ancien marseillais est impliqué sur les 3 buts de son équipe. Gueye est tout d’abord à la création du premier but sévillan. Il délivre un très bon centre centre à Rafa Mir, qui voit sa tête repoussée par le gardien catalan, le ballon finit dans les pieds de Bryan Gil qui marque dans le but vide. Le sénégalais a provoqué un pénalty transformé par Lucas Ocampos . Enfin, Gueye a marqué le but de la victoire pour son club en toute fin de match. Grâce à ce succès, le club andalou a fait un grand pas vers le maintien en Liga.

Avec Séville, Gueye a disputé 12 matchs dont 11 comme titulaire. Il a inscrit 1 but et délivré 3 passes décisives. Lors de son arrivée en Andalousie, il avait notamment déclaré : « Je me suis dit que j’ai six mois pour montrer mes qualités, pour prouver à moi-même que je suis capable de jouer dans de grands clubs. C’est pour ça que je suis venu ici. On verra après ce prêt si je suis amené à rester ici, à repartir à l’OM ou aller autre part. » Si le prêt de l’international sénégalais n’inclut pas d’option d’achat, les dirigeants sévillans ont déclaré leur volonté de conserver le joueur à l’issue de la saison.