OM : Gueye, pas au niveau !

L’Olympique de Marseille s’est petitement imposé 1-0 face à Troyes à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Pape Gueye, titulaire lors de cette rencontre.

L’Olympique de Marseille a retrouvé le chemin de la victoire face à Troyes en clôture de la 15e journée de Ligue 1. Mais que ce fût laborieux pour les hommes de Jorge Sampaoli. Dans 4-4-2 frileux avec une sortie de balle stéréotypée, les olympiens ont proposé une premiére mi-temps catastrophique, incapables de proposer du rythme et de la précision technique. La seconde mi-temps a démarré sur le même tempo, il a fallu attendre une bonne heure de jeu pour enfin commencer à voir du mouvement et quelques combinaisons. Payet a été le seul a éclairer le jeu et a distribuer de bons ballons, si Milik a vendangé deux occasions, Lirola a marqué le but du match. Aligné au poste de 6 en l’absence de Kamara laissé sur le banc, Gueye n’a pas été convaincant. Catastrophique en première période, il a souvent été trop , frileux et décalé dans le rythme.

La note de Pape Gueye : 3/10

Son appréciation

Gueye, pas au niveau !

Sampaoli avait décidé de le titulariser à un poste qui lui convient d’avantage, axial devant la défense. Mais l’ancien du HAC a été a côté de ses pompes comme le reste de son équipe en première mi-temps. Difficile à trouver, emprunté, en retard, il a même perdu quelques ballons offrant des opportunités aux visiteurs. Sa seconde période est moins pire, mais cela reste insuffisant, trop de nonchalance et d’attentisme dans son jeu. On l’a connu tellement plus entreprenant et précis techniquement. Il va devoir se remettre la tête à l’endroit comme bon nombre de ses coéquipiers…

Les notes des médias