OM : Gueye, plus qu’un remplaçant !

L’Olympique de Marseille s’est imposé 2-0 face à Rennes à l’occasion de la 6e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Pape Gueye titulaire lors de cette rencontre.

L’Olympique de Marseille n’a rien laissé au Stade Rennais ce dimanche en fin d’après midi au Stade Vélodrome. Un match maitrisé et convaincant avec pourtant plusieurs habituels titulaires comme Rongier, Kamara et Gerson sur le banc. Présent dans le onze devant la défense, Pape Gueye a été convaincant et performant.

La note de Pape Gueye : 7,5/10

Son appréciation

Pape Gueye, plus qu’un remplaçant !

Titularisé par Jorge Sampaoli alors qu’il était remplaçant depuis deux matches, Pape Gueye a profité de ce turnover pour montrer ses qualités. Omniprésent à la récupération, il a ratissé un grand nombre de ballons mais a aussi toujours orienté le jeu vers l’avant. Son gros volume de jeu additionné à celui de Guendouzi a fait merveille. Il s’offre même de belle frappes avec son pied gauche. Sampaoli dispose d’un effectif solide et c’est une bonne nouvelle vu le calendrier à venir…

Les notes des médias