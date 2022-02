OM : Gueye plus qu’une doublure de Gerson ?

L’Olympique de Marseille s’est imposé 0-3 face à Qarabag lors du match retour des barrages de Conférence League. Voici la note et l’appréciation de Pape Gueye, titulaire lors de ce match en Azerbaïdjan.

L’Olympique de Marseille a montré une autre facette face à Qarabag. Avec deux buts d’avance au coup d’envoi, Jorge Sampaoli avait décidé de ne pas aligner Milik pour titulariser deux attaquants rapides Bakambu et Dieng et tenter de profiter des espaces. C’est finalement Gueye qui a ouvert le score d’une belle frappe croisée, bien servi par Payet. Mais les marseillais ont ensuite laissé l’initiative à Qarabag qui a bousculé la défense marseillaise. Les centraux ont été solides, et le coach Gurbanov très fair play en demandant à son joueur Ibrahima Wadji de dire à l’arbitre, qui n’avait rien vu, qu’il avait égalisé de la main. L’OM a ensuite résisté sans être très à l’aise dans ses sorties de balle et manquant de maitrise. C’est finalement Guendouzi qui s’est offert le but du break sur la première action collective de la seconde période. Le match et la qualification en poche, les remplaçants sont entrés en jeu et Under a parfaitement servi Konrad en profondeur, l’international américain s’est offert son premier but. 0-3, le score est flatteur mais il souligne une efficacité offensive qui a souvent fuit les marseillais cette saison.

Titularisé au milieu dans un rôle de 8, Pape Gueye a été buteur et important pour son équipe.

A lire : OM : Payet répond aux polémiques en publiant une vidéo (vraiment drôle)

La note de Pape Gueye : 6.5/10

Son appréciation FCM

Gueye plus qu’une doublure de Gerson ?

Sampaoli l’a aligné à gauche avec Kamara derrière lui et Guendouzi à droite, son meilleur poste. Comme il le faisait au HAC, Gueye sait se projeter, il ouvre d’ailleurs le score en étant servi dans la surface par Payet. Il est vraiment bon dans ce poste de 8 quand l’OM est protagoniste. Par la suite, il a été obligé de plus défendre mais il a été présent à la récupération et intéressant dans son placement et sa conservation du ballon. Il est vraiment bon à son poste qui est aussi celui de Gerson, une grosse concurrence en perspective…

Les notes des médias

Foot Mercato 6/10 Aligné aux côtés de Guendouzi, le milieu sénégalais de l’OM s’est rapidement illustré dans cette rencontre en ouvrant le score avant même la fin du premier quart d’heure (12e). Solide dans l’entrejeu, il a parfaitement transformé l’offrande de Payet pour tromper, à l’aide du poteau, la vigilance du portier de Qarabağ et ainsi signer son premier but en Coupe d’Europe. Présent dans le duel, bien que chahuté par la volonté des hommes de Gourban Gourbanov de revenir dans cette rencontre, l’ancien joueur du HAC a globalement permis aux siens de rester compact et équilibré défensivement. Une rigueur et une concentration de tous les instants à souligner. Maxifoot 7/10 Un excellent début de match pour le milieu sénégalais, très disponible et porté vers l’avant pour permettre à son équipe d’ouvrir la marque d’une belle frappe croisée. Il a été un peu plus discret par la suite, passant beaucoup plus de temps à colmater les brèches dans la zone de Payet. Remplacé à la 82e minute par Pol Lirola 90Min 7 /10 Une partition presque parfaite pour le box-to-box. Pape Gueye a marqué le but qu’il fallait dans le premier quart d’heure. Ensuite, le champion d’Afrique a récupéré les fautes comme les balles dans toutes les zones. Un match plein plus haut sur le terrain ou même en sentinelle lorsque Kamara était en défense.

OM : Victoire 0-3, qualification pour les 8e de CONFERENCE LEAGUE, GUENDOUZI, GUEYE, Konrad BUTEURS