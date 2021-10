OM: Gueye révèle le secret du bon début de saison de l’équipe…

Auteur d’un très bon début de saison, l’Olympique de Marseille va un peu moins bien en terme de résultats ces derniers matchs. Pape Gueye a loué la préparation estivale du club…

Si des observateurs pensent que la fatigue joue dans les mauvais résultats actuels de l’Olympique de Marseille, ce n’est pas le cas de Pape Gueye. En effet, le Sénégalais a même loué la préparation physique estivale du club, qui a permis selon lui d’obtenir des résultats favorables en début de saison.

Il s’est exprimé au micro de Maritima :

Pas se cacher derrière un problème physique– Gueye

« Il ne faut pas se cacher derrière un problème physique. C’est vrai qu’il peut y avoir de la fatigue avec énormément de matchs entre le championnat et la coupe d’Europe. On sait qu’on est attendu et on doit assumer ce statut là, on doit faire avec. Le préparateur physique nous a dit que notre prépa estivale allait nous servir pour le début de saison. C’était bénéfique pour nous, car on a bien commencé la saison. » Pape Gueye-– Source: Maritima (14/10/21)

Quand Sampaoli est sur le terrain, c’est une autre personne – Pape Gueye

Présent dans l’émission « Rothen s’enflamme » sur RMC le mois dernier, Pape Gueye en a profité pour s’exprimer au sujet du technicien argentin. Il s’est notamment confié sur la personnalité et le tempérament de Jorge Sampaoli à l’entraînement, comme en match. Pape Gueye en a également profité pour évoquer sa progression et les objectifs de l’OM cette saison.

« Vous pouvez imaginer comment il est… Il veut toujours gagner en jouant bien. A l’entraînement, il est comme en match. En-dehors du terrain, il est très posé, il rigole beaucoup. Mais quand il est sur le terrain, c’est une autre personne. Il est sérieux et il veut qu’on joue comme il aime, c’est un coach très exigeant. Il nous demande de jouer sur nos qualités. Je m’adapte. J’ai eu la chance au Havre de faire ma dernière saison en numéro 8. J’ai beaucoup travaillé. J’ai des repères si je joue en 8 mais j’ai été formé comme 6. Je peux jouer seul en sentinelle ou dans un milieu à deux. Je veux continuer à apprendre, je suis jeune (22 ans). Je viens de la Ligue 2 donc j’ai encore beaucoup à apprendre. Je sens que je progresse. On est l’OM, on doit gagner tous les matchs, se qualifier en Ligue des champions. » Pape Gueye – Source : RMC – Rothen s’enflamme (09/09/2021)