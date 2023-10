OM : Gueye suspendu, un absent important et un retour attendu face à Brighton !

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

L’OM va disputer deux matches au stade Vélodrome cette semaine. Cela commence jeudi par la reception de Brighton à l’occasion de la deuxième journée de Ligue Europa. Pour cette rencontre, Gennaro Gattuso va devoir faire avec deux absents.

Selon l’Equipe, en plus de Pape Gueye toujours suspendu, l’OM devra faire sans Geoffrey Kondogbia, « toujours gêné par des douleurs aux adducteurs ». Le milieu de terrain devrait encore être forfait pour la reception de Brighton, ce dernier pourrait faire son retour dimanche pour le match face au Havre. Par contre, Renan Lodi va mieux et devrait par contre être dans le groupe.

Kondogbia forfait, Lodi de retour ?

Daniel Riolo imagine plutôt un système se rapprochant de ce que proposait Tudor en mettant par contre 2 attaquants dans un 3-4-1-2. « C’est un gros chantier ! Je vais soumettre une compo à Gattuso, car déjà je ne pense pas que la défense à 4 corresponde à cette équipe. Je mettrai les deux qui étaient dans l’axe (Mbemba et Gigot) avec Balerdi en plus, Clauss et Lodi dans les couloirs. Rongier et Veretout au milieu, à voir si Kondogbia est en état de prendre la place d’un des deux. Ensuite un mec derrière deux attaquants dont Vitinha à qui il faut faire confiance. Aubameyang soit être remis en question avec dérrière eux Harit ou Ounahi. »