OM : Gueye, une autre option au milieu…

L’OM s’est imposé 1-0 face à Clermont ce mercredi lors de la 5e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Pape sur ce match.

L’Olympique de Marseille a livré une grosse prestation face à Clermont ce mercredi soir. Les hommes de Tudor ont dominé de la tête et des épaules la première mi-temps en étouffant totalement leur adversaire et en se procurant un nombre considérable d’occasions de but. L’OM aurait pu mener de 3 ou 4 buts, les marseillais ont touché par 3 fois les montants et ont raté bon nombre d’occasions de but. Heureusement, dès l’entame du second acte, Payet a trouvé Gueye sur un corner, l’international sénégalais a placé sa tête hors de porté du gardien Diaw. 1-0, une avance amplement méritée. Dans la foulée, Clermont a eu une énorme double occasion suite à un coup franc, les visiteurs ont tapé les montants par deux fois sur la même action. Surement la seule vraie action nette pour le club auvergnat. L’OM aurait dû tuer le match par Sanchez, mais ce dernier a vu Diaw sortir son penalty et une frappe vicieuse en fin de match. Finalement, l’OM a bien maitrisé la fin de match même si Tudor aurait aimé plus de rythme et de pressing lors de cette seconde période.

La note de Pape Gueye : 6/10

Son appréciation Gueye, une autre option au milieu…

Pas utilisé depuis le début de la saison, le milieu de terrain sénégalis a fêté sa première titularisation face à Clermont. Ce dernier a apporté sa dimension physique mais aussi son pressing ce qui a rendu le milieu de terrain plus tonique. Il manque de justesse offensivement, et il est parfois un peu nonchalant dans ses replis défensifs, mais il est surtout l’unique buteur de ce match. D’une belle tête au second poteau sur un corner de Payet. Sa dimension physique permet à Tudor de disposer d’un profil différent au milieu.

Les notes des médias L’Equipe 6/10 Pour sa première titularisation cette saison, le jeune Sénégalais a réalisé une entame moyenne, dans un entrejeu musclé où ça se rendait coups pour coups, et où il ne donnait pas sa part aux chiens. Une tendance, quand même, à ralentir le jeu, même s’il se souciait de l’équilibre à la perte de balle. En seconde période, malin, il échappe à Magnin pour reprendre un corner de Payet de la tête (49e), offrant la victoire à son équipe. Maxifoot 7/10 Titulaire pour la première fois de la saison, le milieu de terrain n’a pas vraiment été au niveau de ses coéquipiers lors de l’excellent premier acte de l’OM, en témoigne son duel manqué à bout portant face à Diaw. Mais il s’est repris en seconde période, et c’est finalement lui qui a offert les trois points à son équipe de la tête. Remplacé à la 75e minute par Gerson (non noté), précieux pour gagner du temps en fin de match. 90Min 6/10 Pape Gueye est une gangrène pour l’OM techniquement. L’international sénégalais a manqué de tact dans la surface, dans les transmissions et dans les duels. En revanche, son impact physique a apporté beaucoup à l’image de son but sur corner de la tête. Une réalisation salvatrice. En sentinelle, c’est limité mais utile.