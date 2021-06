OM: Guy Roux agréablement surpris par Franck McCourt

Ancien coach emblématique de l’AJ Auxerre, Guy Roux à un regard positif sur l’attitude du propriétaire de l’OM, Franck McCourt. A l’occasion de la sortie de son livre, il a donné son avis sur l’homme d’affaires américain, mais aussi sur le nouvel entraineur olympien, Jorge Sampaoli.

Propriétaire du club marseillais depuis 2016, Franck McCourt est souvent critiqué par rapport aux résultats sportifs olympiens depuis son arrivée. L’Américain, présent lors du dernier match de la saison face au FC Metz (1-1), avait réaffirmé fin février dernier, son attachement à l’Olympique de Marseille, et son souhait de transmettre l’institution à ses enfants, malgré les nombreuses rumeurs de vente. Une attitude, qui plaît à l’ancienne légende de l’AJ Auxerre, Guy Roux.

Il a sauvé l’OM et continue de le faire– Roux

Dans une interview accordée à La Provence, l’homme de 82 ans en a aussi profité pour louer le travail de Jorge Sampaoli, en place depuis mars dernier :

« Je suis agréablement surpris de l’attitude de l’actionnaire Frank McCourt. Je l’ai trouvé sympathique à la télévision. Je m’aperçois qu’il est persévérant, a donné beaucoup plus que ce qu’il avait prévu. Il a sauvé l’OM et continue de le faire. M. Sampaoli s’y est bien pris, il s’est tout de suite mis les joueurs dans la poche, y compris le meilleur (Dimitri Payet) qui était le plus en difficulté. En relevant le meilleur, il a relevé l’équipe, a obtenu des résultats positifs et gagné une place en Ligue Europa. C’est bien vu l’état dans lequel était l’OM » Guy Roux – Source: La Provence (31/05/21)