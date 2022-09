OM – Hari Vukas (entraineur adjoint) « On est premier pour je ne sais pas encore combien de temps, mais… »

L’Olympique de Marseille s’impose largement face à Angers (0-3) lors de la neuvième journée de Ligue 1. La réaction de l’entraineur adjoint de l’OM Hari Vuka.

L’entraineur adjoint de l’OM Hari Vukas s’est exprimé au micro de Prime Video juste après la belle victoire de l’Olympique de Marseille face à Angers (0-3) ce vendredi soir à l’occasion du match d’ouverture de la 9e journée de ligue 1.

« Je suis très content, c’est une belle victoire, je félicite les joueurs. C’est dur de reprendre après 15 jours de trêve internationale. C’était un match difficile en première période. Ils se sont créés de belles situations mais nous avons su marquer au bon moment. En seconde période on a réussi à faire qu’une seule équipe existe, c’est la nôtre et on est très heureux de cela. Clauss ? C’est un très très bon joueur, il est international français, ce n’est pas pour rien. (…) On n’a pas pris de but on en a mis trois, On est premier provisoirement pour je ne sais pas encore combien de temps, mais c’est une très bonne soirée. Il peut jouer à gauche, à droite c’est pour le club une très bonne chose de l’avoir avec nous. » Hari Vukas (entraîneur adjoint) – Source Prime Video

