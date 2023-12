OM – Harit : « C’est dur de gérer un score aussi large »

L’Olympique de Marseille s’impose face à Lorient (2-4) ce dimanche soir à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1. la réaction d’Amine Harit au micro de Prime Video :

A lire aussi : Lorient – OM (2-4) : Marseille enchaine avec la manière, Aubameyang brille encore !

« On fait une excellente première mi-temps avec beaucoup d’intensité et beaucoup d’occasions. On rentre à 4-1 à la pause, et il faut qu’on soit plus attentif et plus concentré quand on mène au score. C’est dur de gérer un score aussi large mais je trouve que dans l’ensemble on fait un très bon match ce soir. Le coach nous a dit à la mi-temps de rester sérieux qu’un match de football peut vite tourner. La preuve ils ont marqué ce deuxième but. Après on a réussi à gérer c’est l’exigence du haut niveau c’est comme cela que l’on deviendra une grande équipe. Ce sont des matchs à haute intensité tous les trois jours, pour l’instant cela nous réussit il faut continuer comme ça, »a ainsi déclaré l’attaquant de l’OM Amine Harit au micro de Prime Video

Le débrief du match en direct sur YouTube juste après la rencontre

A lire aussi : Lorient – OM (1-4): le but d’Aubameyang qui s’offre un doublé !