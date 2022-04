Après de bons débuts, Amine Harit avait un peu disparu de la rotation de Jorge Sampaoli. Le milieu offensif a fait un retour tonitruant et enchaine les belles performances. Un retour au premier plan souligné par son coach…

Malgré des débuts réussis notamment à Monaco en début de saison, Amine Harit ne s’était pas installé dans la rotation de Sampaoli. Souvent décevant lors de ses entrées, il a perdu la confiance de son coach. Grâce à la petite alerte et ensuite la suspension de Payet, mais aussi des méformes de Konrad et Henrique, l’international marocain a eu une seconde chance, qu’il a saisi. Sampaoli s’est félicité hier en conférence de presse de pouvoir compter sur un joueur déséquilibrant comme lui…

Harit a évolué. C’est devenu un joueur déséquilibrant, en un contre un — Sampaoli

« C’est un succès important à l’entrée de la dernière phase du championnat, avec aussi la Coupe d’Europe. Nos rivaux se battent aussi pour ces places. Ces victoires donnent de l’élan à notre projet. On doit maintenant récupérer et espérer retrouver des joueurs pour jeudi. Puis il y aura le match de dimanche, avec très peu de temps de préparation, mais on essaiera de défendre notre classement. On doit penser au match de jeudi, puis à celui de dimanche, puis encore à celui de mercredi… On doit faire des rotations, c’est obligatoire, quel que soit l’adversaire. C’est un défi pour moi de maintenir le niveau de l’équipe en combattant sur deux fronts. (…) Harit ? Ce n’est pas une surprise, on l’attendait à ce niveau. Quand il a débuté avec nous, il se mettait peut-être parfois dans des situations compliqués avec le ballon. Il a évolué. C’est devenu un joueur vital, déséquilibrant, en un contre un ». Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (10/04/2022)

