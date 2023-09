OM : Harit, le retour du facteur X !

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

Dans un contexte extra sportif pesant, l’OM a proposé un visage attrayant à Amsterdam face à l’Ajax et a ramené un match nul (3-3). Voici la note et l’appréciation de Joaquin Correa lors de ce match.

Marcelino n’est plus le coach de l’OM et son successeur, Pancho Abardonado a réussi sa première. Si la défense a été en difficulté à l’image des deux premiers buts offerts aux néerlandais sur des fautes grossières de Mbemba et Gigot, l’équipe a eu le caractère de réagir et de revenir deux fois au score. L’attaquant a été plus enthousiasmante malgré beaucoup de ratés, le bloc plus haut et le pressing bien plus agressif. Vu le calendrier à venir, les joueurs vont devoir rapidement continuer dans cet état d’esprit en resserrant la défense.

A lire : OM : Un clause dans le contrat de Longoria ? Fournier potentiel candidat ?

La note d’Amine Harit : 6.5/10

Son appréciation

Harit, le retour du facteur X !

Malgré une belle rentré face au Pana, on l’avait laissé sur deux prestations médiocres, relancé comme titulaire par Abardonado, l’international marocain a retrouvé des sensations. Aligné côté droit, il a été percutant, passeur et disponible. Il n’est pas encore constant sur un match et a terminé fatigué, mais il a été un élément déclencheur de l’attaque olympienne. Le côté droit a été le point fort de l’équipe, un retour au bon moment.

Les notes des médias