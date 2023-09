OM : Marcelino se justifie sur Ounahi

Azzedine Ounahi n’a pas joué sur les quatre derniers matchs de l’Olympique de Marseille. Le coach Marcelino a donné son ressenti en conférence de presse à ce sujet.

Pendant la trêve internationale, le milieu de terrain de l’OM Azzedine Ounahi a brillé avec la sélection marocaine. Le coach Marcelino a donc été interpelé par les supporters marseillais sur les réseaux sociaux pour signifier leur mécontentement de voir le milieu de terrain rester désespérément sur le banc.

Ounahi doit juste continuer à travailler à l’entraînement et il jouera — Marcelino

Une nouvelle fois ce dimanche lors du match de l’OM face au Toulouse FC, Marcelino a laissé le Marocain sur le banc des remplaçants. Questionné à ce sujet en conférence de presse, le coach espagnol explique n’avoir aucun problème avec Azzedine Ounahi. « Je dois juste choisir les joueurs, explique l’entraîneur devant les journalistes. Je mets sur le terrain ceux qui je pense vont être meilleur sur le terrain et ont été bons à l’entraînement. Il doit juste continuer à travailler à l’entraînement et il jouera »

« Mes joueurs ont tout donné »

« Mes joueurs ont tout donné. On peut mieux défendre, mieux attaquer mais on a encore touché trois fois les poteaux. Les circonstances ne sont pas en notre faveur pour l’instant », a déploré le coach de l’OM. « Je n’ai aucun reproche à faire à mes joueurs sur les efforts. Bien au contraire. On doit mieux faire certaines choses notamment dans le dernier tiers. Mais je leur ai dit après le match que je n’avais rien à leur reprocher dans l’attitude« , a ajouté Marcelino.