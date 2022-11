OM : Harit moins fringant !

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille s’est imposé 1-0 face à Lyon et se relance enfin après une grosse série de défaites. FCMarseille vous propose un zoom sur la prestation de certains joueurs, voici la note et l’appréciation d’Amine Harit.

L’OM a réalisé une prestation convaincante face à une équipe lyonnaise très moyenne. Tudor n’a pas changé son système et il a conservé son duo Rongier / Veretout au milieu. Les marseillais ont pressé haut et se sont montrés appliqués dans les sorties de balle. Comme souvent, il a encore eu beaucoup d’erreur à la finition avant que Gigot ne libère les siens juste avant la mi-temps. L’OM a mieux géré la seconde période en mettant de l’impact dans les duels, mais Sanchez et Guendouzi n’ont pas tué le match et l’OM s’est fait peur dans le dernier quart d’heure en jouant trop bas, Cherki a frappé juste à côté. Au final l’OM s’impose logiquement face à Lyon malgré un arbitrage médiocre de monsieur Letexier qui a oublié un penalty, annulé un but valable et s’est montré bien clément sur de grosses fautes des lyonnais.

La note d’Amine Harit : 4.5/10

Son appréciation

« Harit moins fringant !

Totalement cramé à la fin du match face à Tottenham, l’international marocain a quand même été titularisé face à Lyon. Ce dernier est toujours capable de créer des décalage, d’accélérer le jeu mais cela n’a pas duré longtemps. Même s’il a fait les efforts dans le replacement, il a petit à petit disparu mais Tudor ne l’a pas remplacé. Ce dernier va devoir s’habituer à d’avantage enchainer les matches…

Les notes des médias

L’Equipe 4/10 Il a toujours ses fulgurances, capable d’accélérer net et de faire parcourir un frisson dans le stade. Mais l’émotion retombe souvent trop vite, parce qu’il ne finit pas bien ce qu’il commence, se perdant dans des choix hasardeux, ou trop personnels, qui ne sont pas toujours les plus judicieux. Maxifoot 5/10 Contrairement à Ünder, l’international marocain a été plus intéressant pour mettre les Lyonnais en difficulté. Intéressant dans ses appels mais aussi ses dribbles, le milieu offensif de l’Olympique de Marseille a donné un vrai ballon de but à Sanchez, qui a été repris par Tagliafico. Par la suite, il a continué à poser des soucis aux Gones grâce à ses combinaisons malgré un second acte plus discret. Footmercato 5/10 Préféré à Guendouzi pour débuter cet Olympico, le milieu offensif marocain de l’OM a, encore une fois, apporté sa vivacité et son envie sur le plan offensif. Juste techniquement, il a souvent causé du tort aux défenseurs rhodaniens. Tout proche d’être décisif sur ce centre parfait pour Sanchez (13e), il a multiplié les courses avec plus ou moins de succès (4 duels sur 13 remportés). Plus en retrait au fil des minutes, le 77 olympien n’a, cependant, jamais baissé en rigueur sur le plan défensif.

