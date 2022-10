OM : Les limites d’Harit !

L’OM s’est incliné au Parc des Princes 1-0 face au PSG ce dimanche lors de la 11e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation d’Amine Harit sur ce match.

Après la victoire 2-0 cette semaine face au Sporting, l’OM avait un second match de Ligue des Champions à jouer face au PSG. Les hommes d’Igor Tudor ont très mal débuté la rencontre et se sont exposé à la vitesse des parisiens. Messi s’est offert deux occasions d’entrée (3′,4′) puis Hakimi à lui aussi buté sur un Pau Lopez déjà très chaud (5′). Les marseillais sont ensuite petit à petit entrés dans leur match, avec un pressing haut et des récupérations de balle. Si Sanchez ou Clauss ont eu des situations intéressantes le dernier n’a pas été assez précis. Mbappé s’est offert une belle situation bien sortie par l’inévitable Lopez (19′), Harit lui a répondu obligeant Donnarumma a s’employer (23′). Lopez a encore été décisif sur une frappe déviée de Mbappé (28′), Tavares a tenté sa chance de loin obligeant le gardien italien du PSG a sortir cette grosse frappe (32′). Lopez a été sauvé par sa barre transversale sur un coup franc de Messi (35′), Mbemba a envoyé une grosse frappe bien sortie au premier poteau par Donnarumma (38′). Après quelques minutes de flottement suite à la blessure de Bailly, Verratti a profité d’un risque pris par Hartit pour le contrer, Mbappé a trouvé Neymar qui surgit pour ouvrir le score du droit, avec l’aide du poteau correspondant ! Un but évitable juste avant la mi-temps. La seconde mi-temps aura été celle de Turpin, avec un penalty oublié sur une main de Mukiele et un autre sur un faute de Bernat sur Clauss. Donnarumma va être décisif face à Guendouzi et Mbemba, Verratti va s’offrir une belle opportunité sortie par Lopez. Messi aura la plus grosse occasion de la fin du match, qui se terminera par ce score de 1-0.

La note d’Amine Harit : 4/10

Son appréciation

Harit n’a pas confirmé !

Déterminant en Ligue des Champions, l’international marocain était attendu sur ce Classico. Ce dernier a encore réussi à faire des différences par ses dribbles et ses accélérations, mais il a manqué de justesse dans son jeu de passe. Il s’offre une belle opportunité à la 23′, avec une tentative enroulée du pied droit aux dix-huit mètres biens portier par le portier parisien. Il est surtout coupable de gourmandise au mauvais endroit et au mauvais moment, perdant le ballon plein axe ce qui offre le but de Neymar au PSG dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Harit doit être plus juste dans son jeu, c’est son axe de progression…

Les notes des médias L’Equipe 3/10 Très bon à Lisbonne en Ligue des champions mercredi dernier, il a vécu une soirée nettement plus compliquée. Son début de match ne fut pas inintéressant, mais tout a volé en éclats après cette erreur grossière sur l’ouverture du score parisienne, où il est trop gourmand sur une sortie de balle, dans une zone brûlante plein axe. Logiquement repris de volée par ses coéquipiers, il est sorti de son match ensuite, manquant à peu près tout ce qu’il a tenté. Maxifoot 3/10 Une soirée à oublier pour lui. Malgré quelques belles percussions ballon au pied, on retiendra surtout sa perte de balle avant l’ouverture du score de Neymar. Derrière, il n’a plus rien réussi. Footmercato 6/10 L’un des hommes forts des dernières semaines côté olympien a de nouveau justifié les raisons de ses récentes titularisations. Dans la lignée de ses précédentes sorties, le Marocain a fait preuve de beaucoup de justesse et d’un bon travail de protection de balle pour faciliter la création des actions marseillaises. Mais le bon de match de l’ancien de Schalke a néanmoins été entaché par sa perte de balle conséquente sur l’ouverture du score parisienne (45e+2). Remplacé par Cengiz Under (70e).

